Desastre aéreo. 16 anos depois, caso de avião que caiu no Atlântico volta a ser julgado

Um tribunal de recurso francês vai iniciar um novo julgamento na segunda-feira contra a Air France AIRF.PA e a Airbus AIR.PA, 16 anos depois de um jato se ter despenhado no Atlântico, matando todas as 228 pessoas a bordo.

Um tribunal francês de instância inferior absolveu ambas as empresas de homicídio por negligência corporativa em 2023, após um histórico julgamento público sobre o desaparecimento do voo AF447 durante a rota do Rio de Janeiro para Paris, a 1 de junho de 2009.

Após uma busca de dois anos pelas caixas negras do A330, os investigadores franceses descobriram que os pilotos lidaram mal com a perda temporária de dados dos sensores de velocidade congelados e levaram o jato a um estol aerodinâmico, ou queda livre, sem responder aos alertas.

Mas o acórdão, mais de uma década depois, também lançou luz sobre as discussões entre a Air France e a Airbus sobre os crescentes problemas com os sensores, ou "sondas pitot", que geram leituras de velocidade.

Após nove semanas de análise de provas, um juiz de Paris enumerou quatro atos de negligência da Airbus e um da Air France, mas concluiu que estes não eram suficientes, segundo a lei penal francesa, para estabelecer uma ligação definitiva com a perda do jato durante uma tempestade à meia-noite.

"É essencial demonstrar que houve culpa criminal"

O novo julgamento deverá estender-se por dois meses de audiências, durante as quais os advogados das famílias das vítimas tentarão persuadir os juízes de recurso de que houve uma ligação direta entre a negligência previamente identificada e o acidente.

"É doloroso para as famílias reabrir tudo 16 anos depois, mas é essencial continuar e demonstrar que houve culpa criminal", disse Sébastien Busy, advogado de uma das principais associações de familiares das vítimas.

"Se remover um destes atos de negligência, o acidente nunca teria acontecido", disse à Reuters.

Air France e a Airbus negam crime



Ambas as empresas negaram consistentemente qualquer irregularidade criminal.

A multa máxima para homicídio negligente empresarial é de apenas 225 mil euros, mas os procuradores acreditam que um novo julgamento ajudará a proporcionar um efeito catártico às famílias, que protestaram contra o veredicto anterior.

O desastre do AF447 está entre os mais debatidos na aviação e levou a uma série de mudanças técnicas e de treino.

Os procuradores argumentaram que a Airbus reagiu muito lentamente ao crescente número de incidentes de excesso de velocidade e que a companhia aérea não fez o suficiente para garantir que os pilotos recebiam formação adequada.

O julgamento anterior expôs as amargas divisões entre duas das principais empresas francesas sobre os papéis relativos do piloto e do sensor no pior desastre aéreo do país.

Os presidentes executivos da Airbus e da Air France, parte da franco-holandesa Air France-KLM, deverão prestar declarações durante a audiência de abertura, que começa às 13h30 (11h30 GMT) de segunda-feira.