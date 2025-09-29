Menu
Venezuela

"É uma ameaça contra a Venezuela". Maduro preparado para intervenção militar dos EUA

29 set, 2025 - 23:00 • Redação com Reuters

Decreto assinado esta segunda-feira permite ao Presidente venezuelano mobilizar forças armadas, depois do exército norte-americano atacar vários barcos que, segundo as próprias forças, transportavam drogas ilícitas da Venezuela.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou um decreto que concede poderes de segurança adicionais para efeitos de intervenção militar caso necessário, partilhou a vice-presidente da nação, Delcy Rodriguez.

A decisão surge numa altura em que os Estados Unidos da América (EUA) enviaram uma frota de navios de guerra para as Caraíbas, que, segundo Washington, pretende combater o tráfico de droga na região.

Num eventual cenário de conspiração para afastar Maduro do poder, este decreto permite ao Presidente venezuelano mobilizar forças armadas em todo o país e ser uma figura de autoridade sobre os serviços públicos e a indústria petrolífera.

O exército norte-americano atacou vários barcos que, segundo as próprias forças, transportavam drogas ilícitas da Venezuela, matando as pessoas a bordo.

"O que o governo dos EUA, o que o chefe militar Marco Rubio está a fazer contra a Venezuela é uma ameaça", disse Delcy Rodriguez esta sexta-feira, numa reunião de diplomatas.

Nicolas Maduro já tinha anunciado interesse em assinar este decreto na semana passada.

