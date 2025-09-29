EUA "a caminho de um shutdown" por falta de acordo no Congresso

O vice-presidente dos Estados Unidos da América (EUA) avisa que o país está "a caminho de um shutdown" depois de não ter chegado a um ponto de acordo com os Democratas do Congresso.

Depois de uma reunião que decorreu esta segunda-feira, ambos os lados culpam o outro por um eventual encerramento generalizado dos serviços do Estado, a partir de quarta-feira, por falta de garantir financiamento governamental a partir dessa data.

O Congresso norte-americano tem sempre de aprovar o orçamento do ano fiscal, sob pena de, caso um acordo não seja alcançado, muitos serviços federais fiquem paralisados.

O Partido Democrata está a fincar pé na defesa de direitos na área da Saúde, nomeadamente alívios fiscais para cerca de 24 milhões de norte-americanos cobertos pelo Affordable Care Act - o famoso Obamacare -, enquanto os Republicanos consideram que esse tema deve ser discutido à parte do orçamento federal.

Os Democratas querem que esses benefícios fiscais sejam prolongados até ao final do ano e até se tornem permanentes. Os Republicanos não rejeitam equacionar a medida, mas não neste momento.

Não sendo muito frequentes, os "shutdowns" nos EUA costumam ser evitados por um acordo à última da hora. No seu primeiro mandato, Donald Trump enfrentou já quatro paralisações do governo federal, de durações distintas.

A paralisação federal mais longa do primeiro mandato do chefe de Estado norte-americano durou 35 dias, prolongando-se desde 22 de dezembro de 2018 até 25 de janeiro de 2019.

Caso ocorra um novo shutdown, será o primeiro do segundo mandato de Trump.