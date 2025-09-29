Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 30 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Europa

Incidentes com drones levam Dinamarca a aumentar segurança em semana de cimeiras europeias

29 set, 2025 - 12:53 • Reuters

França, Alemanha e Suécia vão enviar meios militares para assegurar os céus da Dinamarca durante o encontro informal do Conselho Europeu e a cimeira da Comunidade Política Europeia.

A+ / A-

Os vários incidentes com drones registados na última semana na Dinamarca vão levar a um aumento da segurança no país. Copenhaga recebe, esta semana, uma cimeira informal dos líderes da União Europeia (UE), assim como a cimeira anual da Comunidade Política Europeia, de que fazem parte 47 países.

França, Alemanha e Suécia anunciaram, esta segunda-feira, o envio de militares e sistemas antidrones para a Dinamarca. Na semana passada, a presença de drones interrompeu as aterragens e descolagens em seis aeroportos, incluindo o de Copenhaga, o mais movimentado da região nórdica. A primeira-ministra Mette Frederiksen descreveu os incidentes como "um ataque híbrido" ao país.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Dinamarca não chegou a dizer definitivamente quem acredita ser o responsável, mas Frederiksen sugeriu que poderia ser Moscovo, chamando a Rússia de "o principal país que representa uma ameaça à segurança europeia". O Kremlin negou o envolvimento.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, afirmou nas redes sociais que a Suécia vai enviar "Counter-UAS" — Sistemas Antiaéreos Não Tripulados — e que país também enviou separadamente, no domingo, "um punhado" de sistemas de radar para a Dinamarca.

Pelo segundo dia consecutivo, drones sobrevoam bases militares da Dinamarca

Segurança

Pelo segundo dia consecutivo, drones sobrevoam bases militares da Dinamarca

Embora tenha admitido que ainda não se sabe a orig(...)

A polícia sueca confirmou o envio de uma força significativa para Copenhaga a pedido da Dinamarca, e que também polícias noruegueses vão participar na operação de segurança.

A França anunciou que vai enviar um helicóptero militar Fennec, bem como uma equipa de 35 militares para assegurar o trabalho antidrone.

A Alemanha vai cerca de 40 soldados para Copenhaga para ajudar na deteção, identificação e defesa contra drones, disse esta segunda-feira um porta-voz do governo de Berlim aos jornalistas sobre a cimeira da UE. A operação dura até 7 de outubro, e os soldados vão levar o equipamento apropriado.

No domingo, a Dinamarca ordenou a proibição de voos civis de drones, depois destes serem avistados em várias instalações militares durante a noite.

A NATO declarou no sábado que estava escalar a missão no Mar Báltico em resposta à situação na Dinamarca, e uma fragata de defesa aérea alemã chegou a Copenhaga no domingo, para auxiliar na vigilância do espaço aéreo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 30 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado