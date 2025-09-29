Incidentes com drones levam Dinamarca a aumentar segurança em semana de cimeiras europeias

Os vários incidentes com drones registados na última semana na Dinamarca vão levar a um aumento da segurança no país. Copenhaga recebe, esta semana, uma cimeira informal dos líderes da União Europeia (UE), assim como a cimeira anual da Comunidade Política Europeia, de que fazem parte 47 países.

França, Alemanha e Suécia anunciaram, esta segunda-feira, o envio de militares e sistemas antidrones para a Dinamarca. Na semana passada, a presença de drones interrompeu as aterragens e descolagens em seis aeroportos, incluindo o de Copenhaga, o mais movimentado da região nórdica. A primeira-ministra Mette Frederiksen descreveu os incidentes como "um ataque híbrido" ao país.

A Dinamarca não chegou a dizer definitivamente quem acredita ser o responsável, mas Frederiksen sugeriu que poderia ser Moscovo, chamando a Rússia de "o principal país que representa uma ameaça à segurança europeia". O Kremlin negou o envolvimento.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, afirmou nas redes sociais que a Suécia vai enviar "Counter-UAS" — Sistemas Antiaéreos Não Tripulados — e que país também enviou separadamente, no domingo, "um punhado" de sistemas de radar para a Dinamarca.