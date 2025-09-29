Israel aceita plano de Trump para "paz eterna" na Faixa de Gaza

Trump diz que o plano conta com o apoio dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia, Turquia, Qatar, Paquistão e Egito. Alega, ainda, ter o apoio "dos países europeus", sem especificar quais nem mencionando explicitamente a União Europeia.

O acordo aponta, ainda, que Israel "não vai anexar a Faixa de Gaza".

Sem reconhecer a Palestina como um Estado, Trump refere que este comité vai, igualmente, contemplar o recrutamento de "um novo governo apolítico composto por palestinianos e especialistas de todo o mundo". O Hamas não terá qualquer papel neste eventual novo órgão executivo, garante o chefe de Estado norte-americano. No entanto, admite que o "direito à autodeterminação" do povo palestiniano pode ser equacionado, "quando o plano for estritamente realizado".

Em conferência de imprensa, na Casa Branca, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) refere que o plano contempla a criação de uma "Direção da Paz" , encabeçada por si e com a presença de líderes de países árabes, Israel e a presença do antigo primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair.

Donald Trump anunciou esta segunda-feira - e Israel já aceitou - um plano de 20 pontos com o objetivo de chegar a uma "paz eterna" na Faixa de Gaza e no Médio Oriente.

"Se Hamas recusar o acordo, são os únicos que sobram. Toda a gente já aceitou. Israel terá todo o nosso apoio para fazer o que tem de fazer", ameaçou.

O plano prevê que a Faixa de Gaza se torne uma "zona desradicalizada de terror que não ameaça os vizinhos da região" e promete um redesenvolvimento do território. De acordo com o plano, se Israel e Hamas concordarem, "a guerra acaba imediatamente" e os reféns, mortos e vivos, têm de ser devolvidos em 72 horas.

"Assim que todos os reféns forem libertados, Israel libertará 250 prisioneiros condenados à prisão perpétua, além de 1.700 moradores de Gaza que foram detidos após 7 de outubro de 2023, incluindo todas as mulheres e crianças detidas naquele contexto. Para cada refém israelense cujos restos mortais forem libertados, Israel libertará os restos mortais de 15 moradores de Gaza falecidos", lê-se no plano divulgado pela Casa Branca.

O acordo prevê, ainda, amnistia para qualquer elemento do Hamas que aceite o acordo e se livre do seu armamento, assim como passagem segura para fora da Faixa de Gaza.

Netanyahu apoia "plano realista para o futuro de Gaza"



Ao lado de Trump, o primeiro-ministro de Israel diz que "apoia o plano para acabar com a guerra", sublinhando a intenção de fazer regressar todos os reféns e desmantelar o Hamas.

"É um plano realista para o futuro de Gaza", considera Benjamin Netanyahu.

O líder israelita realça que o sucesso da nova "Direção da Paz" será essencial para garantir "um fim permanente para a guerra".

No entanto, caso o Hamas rejeite o acordo, o primeiro-ministro de Israel garante que o país "vai terminar com o conflito de forma dura".

"Isto pode ser feito de forma fácil, ou da forma difícil", avisa Netanyahu, tal como Trump tinha dito.

A proposta já chegou às mãos do Hamas que promete uma análise justa e de "boa-fé", antes de avançar com uma tomada de posição, de acordo com a BBC.