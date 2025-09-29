Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 29 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Israel aceita plano de Trump para "paz eterna" na Faixa de Gaza

29 set, 2025 - 20:00 • João Malheiro

O plano prevê que a Faixa de Gaza se torne uma "zona desradicalizada de terror que não ameaça os vizinhos da região" e promete um redesenvolvimento do território. De acordo com o plano, se Israel e Hamas concordarem, "a guerra acaba imediatamente" e os reféns, mortos e vivos, têm de ser devolvidos em 72 horas.

A+ / A-

[Atualizado às 20h15]

Donald Trump acaba de anunciar um plano de 20 pontos com o objetivo de chegar a uma "paz eterna" na Faixa de Gaza e no Médio Oriente, esta segunda-feira.

Em conferência de imprensa, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) refere que o plano contempla a criação de uma "Direção da Paz", encabeçada por si e com a presença de líderes de países árabes, Israel e a presença do antigo primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair.

Sem reconhecer a Palestina como um estado, Trump refere que este comité vai, igualmente, contemplar o recrutamento de "um novo governo apolítico composto por palestinianos e especialistas de todo o mundo". O Hamas não terá qualquer papel neste eventual novo orgão executivo, garante o chefe de Estado norte-americano. No entanto, admite que o "direito à autodeterminação" do povo palestiniano pode ser equacionado, "quando o plano for estritamente realizado".

O acordo aponta, ainda, que Israel "não vai anexar a Faixa de Gaza".

Trump diz que o plano conta com o apoio dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia, Turquia, Catar, Paquistão e Egito. Alega, ainda, ter o apoio "dos países europeus", sem especificar quais nem mencionando explicitamente a União Europeia.

"Se Hamas recusar o acordo, são os únicos que sobram. Toda a gente já aceitou. Israel terá todo o nosso apoio para fazer o que tem de fazer", ameaçou.

O plano prevê que a Faixa de Gaza se torne uma "zona desradicalizada de terror que não ameaça os vizinhos da região" e promete um redesenvolvimento do território. De acordo com o plano, se Israel e Hamas concordarem, "a guerra acaba imediatamente" e os reféns, mortos e vivos, têm de ser devolvidos em 72 horas.

"Assim que todos os reféns forem libertados, Israel libertará 250 prisioneiros condenados à prisão perpétua, além de 1.700 moradores de Gaza que foram detidos após 7 de outubro de 2023, incluindo todas as mulheres e crianças detidas naquele contexto. Para cada refém israelense cujos restos mortais forem libertados, Israel libertará os restos mortais de 15 moradores de Gaza falecidos", lê-se no plano divulgado pela Casa Branca.

O acordo prevê, ainda, amnistia para qualquer elemento do Hamas que aceite o acordo e se livre do seu armamento, assim como passagem segura para fora da Faixa de Gaza.

Netanyahu apoia "plano realista para o futuro de Gaza"

Ao lado de Trump, o primeiro-ministro de Israel diz que "apoia o plano para acabar com a guerra", sublinhando a intenção de fazer regressar todos os reféns e desmantelar o Hamas.

"É um plano realista para o futuro de Gaza", considera Benjamin Netanyahu.

O líder israelita realça que o sucesso da nova "Direção da Paz" será essencial para garantir "um fim permanente para a guerra".

No entanto, caso o Hamas rejeite o acordo, o primeiro-ministro de Israel garante que o país "vai terminar com o conflito de forma dura".

"Isto pode ser feito de forma fácil, ou da forma difícil", avisa Netanyahu, tal como Trump tinha dito.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 29 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado