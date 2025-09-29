Medvedev alerta Europa para perigo nuclear de uma guerra com a Rússia

O ex-Presidente russo, Dmitry Medvedev, afirmou esta segunda-feira que a Europa não se pode dar ao luxo de uma guerra contra a Rússia, mas que, se os seus líderes cometerem o erro de desencadear uma, a guerra poderá transformar-se num conflito com armas de destruição maciça.

A Rússia, disse Medvedev no Telegram, não precisa de uma guerra deste tipo, incluindo a "velha e fria Europa".

"Simplesmente não se podem dar ao luxo de uma guerra com a Rússia", disse Medvedev sobre as potências europeias, acrescentando que "a possibilidade de um acidente fatal existe sempre".

"E um conflito deste tipo tem um risco absolutamente real de se transformar numa guerra com armas de destruição maciça", disse Medvedev, que é agora vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.