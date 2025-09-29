Navio de carga de bandeira neerlandesa atacado ao largo do Iémen

O navio de carga Minervagracht, de bandeira neerlandesa, sofreu danos substanciais após ser atingido por um dispositivo explosivo no Golfo de Áden, ao largo do Iémen, informou esta segunda-feira o operador da embarcação.

"Hoje o navio de carga geral Minervagracht, que estava a navegar pelo Golfo de Áden, em águas internacionais, foi atacado por um dispositivo explosivo não identificado, infligindo danos substanciais ao navio", disse a operadora da embarcação, Spliethoff, sediada em Amsterdão.

Após o ataque, o Minervagracht está a sofrer um incêndio. Como resultado, dois tripulantes ficaram feridos. Atualmente, a tripulação de 19 pessoas está a ser evacuada para embarcações próximas por helicóptero.

O Serviço de Operações Marítimas do Reino Unido (UKMTO) tinha afirmado ao início da tarde que as autoridades militares relataram que um navio, a 128 milhas náuticas de Aden, foi atingido por um projétil desconhecido e estava em chamas.

No momento do ataque, a embarcação não estava a transmitir o sistema de identificação automática (AIS), segundo a Ambrey, uma empresa de segurança marítima. O navio já tinha sido alvo de um ataque em 23 de setembro a caminho de Djibuti.