Netanyahu pede desculpa por ataque no Qatar

29 set, 2025 - 18:14 • Ricardo Vieira, com Reuters

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pediu desculpa ao seu homólogo do Qatar pelo ataque em Doha contra líderes do movimento palestiniano Hamas.

O pedido de desculpas aconteceu esta segunda-feira durante uma conversa telefónica realizada a partir da Casa Branca, durante um encontro com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

A informação foi avançada por fonte próxima do primeiro-ministro israelita, citada pela agência Reuters.

Benjamin Netanyahu ligou ao primeiro-ministro qatari, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a formalizar o pedido de desculpa pelo ataque de 9 de setembro contra um edifício em Doha, onde decorria uma reunião do Hamas.

De acordo com o grupo palestiniano, morreram seis elementos do Hamas, mas os líderes escaparam.

O Qatar é um dos mediadores que está a tentar alcançar um acordo de paz na Faixa de Gaza.

Uma equipa técnica qatari também está na Casa Branca para conversações sobre o processo de paz.

