Netanyahu pede desculpa por ataque no Qatar

29 set, 2025 - 18:14 • Ricardo Vieira, com Reuters
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pediu desculpa ao seu homólogo do Qatar pelo ataque em Doha contra líderes do movimento palestiniano Hamas.
O pedido de desculpas aconteceu esta segunda-feira durante uma conversa telefónica realizada a partir da Casa Branca, durante um encontro com o Presidente norte-americano, Donald Trump.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A informação foi avançada por fonte próxima do primeiro-ministro israelita, citada pela agência Reuters.
Benjamin Netanyahu ligou ao primeiro-ministro qatari, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a formalizar o pedido de desculpa pelo ataque de 9 de setembro contra um edifício em Doha, onde decorria uma reunião do Hamas.
O Qatar é um dos mediadores que está a tentar alcançar um acordo de paz na Faixa de Gaza.
Uma equipa técnica qatari também está na Casa Branca para conversações sobre o processo de paz.