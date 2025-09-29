Menu
Polícia de Londres admite identificar agentes que são membros da Maçonaria

29 set, 2025 - 10:57 • Lusa

A Scotland Yard (sede da Polícia Metropolitana) manifestou preocupação sobre a forma como a filiação na Maçonaria pode influenciar promoções, investigações e "má conduta" dos oficiais.

A Polícia Metropolitana de Londres está a considerar obrigar os seus agentes a declarar que são membros da Maçonaria, noticiou esta segunda-feira a imprensa britânica.

A Scotland Yard (sede da Polícia Metropolitana) manifestou preocupação sobre a forma como a filiação na Maçonaria pode influenciar promoções, investigações e "má conduta" dos oficiais.

A maior força policial do Reino Unido lançou uma consulta interna para acrescentar o grupo à política de associações, que já inclui indivíduos com condenações criminais, investigadores privados ou agentes ligados ao jornalismo, entre outros.

O portal da transparência da Polícia Metropolitana de Londres (Met) informa que agentes não são obrigados a declarar que são membros de nenhuma "sociedade secreta", incluindo os maçons.

No entanto, o portal oficial especifica que os colaboradores devem sempre declarar circunstâncias de associação quando existe conflito de interesses.

A eventual medida sobre os agentes membros da Maçonaria decorre de um relatório de 2021 sobre o assassinato de um detetive privado ocorrido em 1987.

A investigação concluiu que a filiação de alguns oficiais na Maçonaria foi "uma fonte recorrente de suspeita e desconfiança nas investigações".

Surgida na Europa entre o final do século XVII e o início do século XVIII, a Maçonaria afirma ter como objetivo a procura da verdade, o estudo filosófico do comportamento humano, das ciências e das artes, e a promoção do desenvolvimento social e moral humano.

Alguns dos membros mais reconhecidos no Reino Unido foram o antigo primeiro-ministro britânico Winston Churchill e os escritores Arthur Conan Doyle e Oscar Wilde, e estima-se que existam cerca de seis milhões de maçons em todo o mundo.

