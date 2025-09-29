Portugal entre os países que mais energia consomem para arrefecer edifícios

Portugal, Espanha, Grécia e Itália podem chegar a consumir 71% do total de energia na União Europeia (UE) utilizada para arrefecimento de edifícios, por causa do aquecimento global, segundo um relatório divulgado esta segunda-feira.

De acordo com um relatório divulgado pela Agência Europeia do Ambiente, os problemas para a segurança energética variam na Europa, no entanto, nos países do sul há riscos "cada vez maiores" de ondas de calor, secas e escassez de água.

Estes fenómenos serão responsáveis por alterações nos comportamentos de consumo de energia, nomeadamente os sistemas de refrigeração dos edifícios.

"No futuro, Grécia, Itália, Portugal e Espanha poderão consumir 71% do total anual de energia utilizado para arrefecer edifícios residenciais na UE", alertou a Agência Europeia do Ambiente.

No que diz respeito à descarbonização, o desígnio ecológico da União Europeia para as próximas décadas e que está a ser alvo de um debate cada vez mais intenso entre os países do bloco político-económico europeu, Portugal é apresentado como um "bom filho" de Bruxelas e um "exemplo na dianteira" deste objetivo.

Em 2023, as energias renováveis forneceram 73% da energia consumida no país, "posicionando-o como um dos países dianteiros na transição energética".

"Portugal investiu imenso em energia hidroelétrica e eólica desde o princípio da década de 2000 e nos últimos anos aumentou rapidamente a capacidade da energia solar através de projetos de painéis fotovoltaicos e pela construção de instalações solares em telhados", acrescentou o documento.

Em 2021, a conclusão do encerramento das centrais que produziam energia a partir do carvão representou "um momento decisivo na redução das emissões" de gases com efeito de estufa.

No entanto, ao nível da União Europeia a situação não é boa.

O relatório da Agência Europeia do Ambiente reconhece que houve "progressos significativos" na redução das emissões de gases com efeito de estufa e na poluição do ar, mas o "cenário não é bom".

A UE está atrasada nos objetivos a que se propõe e a natureza "continua a sofrer degradação, sobre-exploração e perda de biodiversidade".

As consequências das alterações climáticas também estão a acelerar e são "um desafio imperativo" -- o continente europeu já não é só a região do planeta que mais está a aquecer, há outras consequências que se estão a verificar em simultâneo.

Secas, cheias, ondas de calor, são cada vez mais comuns e prolongam-se por mais tempo e para a diretora executiva da Agência Europeia do Ambiente, Leena Ylä-Mononen, a UE "não pode dar-se ao luxo de reduzir as ambições climáticas, ambientais e de sustentabilidade".

Citada num comunicado que acompanha o relatório divulgado, Leena Ylä-Mononen diz que face às evidências cientificas corroboradas pela agência "é preciso atuar".

"Na UE estão as políticas, as ferramentas e o conhecimento, assim como décadas de experiência em trabalho para alcançar os objetivos de sustentabilidade. O que fizermos hoje vai definir o amanhã", advertiu.

O alerta chega numa altura em que vários setores, por exemplo, o automóvel, e um conjunto alargado de Estados-membros disseram à Comissão Europeia que é necessário refazer os calendários e dilatar os prazos para cumprir as ambições climáticas, em prol da assegurar a competitividade da UE.

A indústria, de maneira generalizada, advertiu Bruxelas de que o ritmo de descarbonização é incompatível com a transformação da indústria, mantendo-a competitiva.