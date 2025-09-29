Menu
Suécia envia sistemas antidrones e radares para a Dinamarca

29 set, 2025 - 10:06 • Reuters

A Suécia vai apoiar a Dinamarca com recursos militares anti-drones em ligação com as cimeiras em Copenhaga esta semana, depois de avistamentos de drones na semana passada terem forçado a Dinamarca a fechar vários aeroportos, disse o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, na segunda-feira.

A Dinamarca deverá receber os líderes da UE na quarta-feira, seguindo-se uma cimeira na quinta-feira da Comunidade Política Europeia (CEP), composta por 47 membros, e já afirmou que aumentou a segurança em torno dos eventos após as incursões de drones.

Kristersson afirmou numa publicação na rede social X que a Suécia vai enviar sistemas anti-UAS e que o seu país, em separado, também enviou "uma mão cheia" de sistemas de radar para a Dinamarca no domingo.

No domingo, a Dinamarca ordenou a proibição de voos civis de drones, depois de terem sido observados drones em várias instalações militares durante a noite.

