Trump anuncia tarifas de 100% sobre filmes produzidos fora dos EUA

Donald Trump disse na segunda-feira que vai impor uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos no exterior, uma medida sem precedentes que ameaça revirar o modelo de negócios global de Hollywood.

A medida sinaliza a vontade de Trump de alargar as políticas comerciais protecionistas às indústrias culturais, aumentando a incerteza para os estúdios que dependem fortemente da receitas de bilheteira internacional e de coproduções internacionais.

Trump anunciou a medida numa publicação da rede spcial Truth Social, de que é dono, alegando que a produção cinematográfica dos Estados Unidos da América (EUA) está a perder terreno para a concorrência internacional.

"Nosso negócio de produção de filmes foi roubado dos Estados Unidos da América por outros países, assim como roubar doces de uma criança", escreveu Trump. Não ficou claro que autoridade legal Trump vai utilizar para impor uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos no exterior.