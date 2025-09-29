Trump anuncia tarifas de 100% sobre filmes produzidos fora dos EUA

29 set, 2025 - 15:20 • Reuters
Donald Trump disse na segunda-feira que vai impor uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos no exterior, uma medida sem precedentes que ameaça revirar o modelo de negócios global de Hollywood.
A medida sinaliza a vontade de Trump de alargar as políticas comerciais protecionistas às indústrias culturais, aumentando a incerteza para os estúdios que dependem fortemente da receitas de bilheteira internacional e de coproduções internacionais.
Trump anunciou a medida numa publicação da rede spcial Truth Social, de que é dono, alegando que a produção cinematográfica dos Estados Unidos da América (EUA) está a perder terreno para a concorrência internacional.
"Nosso negócio de produção de filmes foi roubado dos Estados Unidos da América por outros países, assim como roubar doces de uma criança", escreveu Trump. Não ficou claro que autoridade legal Trump vai utilizar para impor uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos no exterior.
O Presidente referiu a ideia de tarifas sobre filmes em maio, mas ofereceu poucos detalhes, deixando os executivos do entretenimento inseguros sobre a aplicação a países específicos ou a todas as importações.
Vários executivos de estúdios afirmaram no início deste ano que estavam "perplexos" sobre como uma tarifa cinematográfica poderia ser aplicada, já que os filmes modernos geralmente usam produção, financiamento, pós-produção e efeitos visuais espalhados por vários países.
A medida gerou ceticismo entre vários analistas jurídicos e comerciais. Alguns argumentam que os filmes são uma forma de propriedade intelectual e parte do comércio global de serviços, uma área em que os EUA frequentemente registram um superavit, levantando questões sobre a base legal para tarifas.
As coproduções com estúdios estrangeiros também se tornaram mais comuns, aumentando as dúvidas sobre como tais filmes seriam classificados.