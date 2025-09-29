Trump e Netanyahu reúnem-se em Washington em dia que pode ser decisivo

Esta segunda-feira, às 18h00 de Israel (16h00 em Portugal Continental), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reúnem-se na Casa Branca, em Washington.

Durante a madrugada, em Nova Iorque, Netanyahu esteve reunido até às 3h00 com o genro de Trump, Jared Kushner, e com o enviado especial Steve Witkoff. De acordo com a imprensa israelita, houve progressos significativos e a maior parte dos obstáculos em torno do plano de 21 pontos para acabar com a guerra e trazer os reféns de volta a Israel foi superada.

Há, no entanto, alguns itens considerados problemáticos por Israel: qual o papel a ser exercido pelo Catar na Faixa de Gaza após a guerra, por exemplo. As tensões entre Israel e o Catar aumentaram bastante após o ataque israelita contra a reunião do Hamas, em Doha, no último dia 9 de setembro.

Israel considera que o Catar lidera uma campanha internacional contra o país.

Outro ponto de questionamento: Israel quer ter liberdade de ação na Faixa de Gaza caso o Hamas venha a fortalecer-se, reconstruir estruturas militares e voltar a armazenar armamento. Israel também quer o completo desarmamento do Hamas.

Para além disso, o plano de Trump menciona um futuro envolvimento da Autoridade Palestiniana (AP) em Gaza, item considerado problemático pelo governo atual e que precisará ser aprovado internamente por membros da coligação contrários à AP, casos de Bezalel Smotrich (ministro das Finanças) e Itamar Ben Gvir (ministro da Segurança Nacional), por exemplo.

Um aspeto importante diz respeito aos caminhos políticos internos de Israel. Se um acordo for aprovado por Netanyahu, qual será a reação desses elementos mais extremistas: vão aceitar e manter a coligação ou irão rejeitar e abandonar o governo, podendo provocar, inclusive, a precipitação de eleições?

Sobre isso, Yair Lapid, líder da oposição, comunicou ao governo dos Estados Unidos que, em nome de um acordo para a libertação dos reféns e o fim da guerra, está disposto a juntar-se ao governo de Netanyahu e garantir ao primeiro-ministro a chamada "rede de sustentação", ou seja, a maioria dos assentos no Knesset, o parlamento israelita.