Ucrânia

"Ucrânia não é um país independente". Primeiro-ministro da Hungria reage às acusações de Zelensky

29 set, 2025 - 20:14 • Reuters com Redação

Primeiro-ministro da Hungria questiona a "soberania" da Ucrânia e relembra é um país "financiado por nós", reagindo às suspeitas de Zelensky sobre drones húngaros.

A+ / A-

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, afirma esta segunda-feira que a Ucrânia "não é soberana" enquanto país, respondendo ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre as acusações de invasão e violação do espaço aéreo ucraniano por drones húngaros.

"Acredito nos meus ministros, mas vamos dizer que os drones até voavam alguns metros por lá, e daí? A Ucrânia não é um país independente", diz Orbán, acrescentando ainda a dependência financeira externa para a sobrevivência do Estado ucraniano.

Na sexta-feira passada, Zelensky afirmou que drones da Hungria invadiram o espaço aéreo ucraniano, admitindo que o objetivo poderia ser monotorizar o potencial industrial na zona da fronteira ocidental. Em contrapartida, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Peter Szijjarto, recusou qualquer acusação, declarando que Zelensky está "a perder a cabeça".

"A Ucrânia não está em guerra com a Hungria, está com a Rússia. O país devia de estar preocupado com os drones na fronteira este", aconselha Viktor Orbán.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, comentou numa publicação na rede social X (antigo Twitter) que o primeiro-ministro húngaro está "intoxicado com a propaganda russa".

Viktor Orbán é dos poucos líderes europeus que mantém relações cordiais com a Rússia e, em reuniões com a União Europeia e NATO, questiona, por norma, a razoabilidade do apoio militar à Ucrânia.

