Em Destaque
Ucrânia. Zelensky propõe escudo aéreo conjunto com aliados europeus

29 set, 2025 - 10:28 • Reuters

Kiev afirma que a sua experiência em lidar com ameaças aéreas pode ser valiosa para a segurança da Europa.

A Ucrânia gostaria de construir um escudo de defesa aérea conjunto para se proteger contra as ameaças da Rússia, juntamente com os seus parceiros europeus, disse o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, na segunda-feira.

Os líderes da NATO afirmaram que a Rússia tem vindo a testar a prontidão e a determinação da aliança com incursões no espaço aéreo da Polónia e dos países bálticos, e Kiev afirma que a sua experiência em lidar com ameaças aéreas seria valiosa.

"A Ucrânia propõe à Polónia e a todos os nossos parceiros a construção de um escudo conjunto totalmente fiável contra as ameaças aéreas russas", disse num discurso no Fórum de Segurança de Varsóvia, transmitido por videoconferência.

"Isto é possível. A Ucrânia pode combater todos os tipos de drones e mísseis russos e, se agirmos em conjunto na região, teremos armas e capacidade de produção suficientes."

Questionado sobre Donald Trump, Zelenskiy disse que a atitude do presidente norte-americano em relação à Ucrânia e à segurança na Europa tinha mudado.

"Até hoje, a posição do Presidente Trump, na minha opinião, é verdadeiramente equilibrada e apoia a posição da Ucrânia, embora, sem dúvida, ele queira permanecer e ser um mediador entre nós e a Rússia para pôr fim a esta guerra."

[Notícia atualizada às 11h06 de 29 de setembro de 2025 para acrescentar mais declarações do Presidente da Ucrânia]

