Mundo

União Europeia reestabelece sanções contra o Irão devido ao programa nuclear

29 set, 2025 - 16:52 • Reuters

A União Europeia confirmou esta segunda-feira o regresso das sanções contra o Irão, seguindo o mesmo caminho tomado pelas Nações Unidas.

"Hoje, a UE restabeleceu as sanções contra o Irão em resposta ao contínuo descumprimento do acordo nuclear. A porta para negociações diplomáticas permanece aberta", afirmou a presidência da UE em comunicado.

As sanções incluem, segundo o Conselho da União Europeia, a proibição da exportação de armas para o Irão, assim como de tecnologias que possam ser utilizadas nas atividades de enriquecimento de programas balísticos do Irão, e a importação de petróleo, gás natural e produtos petroquímicos e petrolíferos.

Foram também congelados novamente os ativos do Banco Central do Irão e de outros bancos iranianos, bem como proibidas viagens de certas autoridades iranianas.

Irão "nunca procurou e nunca vai procurar construir a bomba nuclear", garante presidente na ONU

A UE também volta a proibir o acesso de voos de mercadorias aos aeroportos europeus, assim como a manutenção de aeronaves iranianas de mercadorias.

No domingo, as Nações Unidas restabeleceram um embargo de armas e outras sanções ao Irão por causa do programa nuclear, aum processo desencadeado por potências europeias que Teerão alertou que enfrentará uma resposta dura.

Grã-Bretanha, França e Alemanha iniciaram a recuperação das sanções ao Irão no Conselho de Segurança da ONU, sob acusações de violação do acordo de 2015, que visava impedi-lo de desenvolver uma bomba nuclear.

