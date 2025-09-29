Valência em "alerta" vermelho. Chuva intensa esperada até terça-feira

Inundações, estradas cortadas e constrangimentos na circulação de comboios: são estes os primeiros efeitos do mau tempo na região de Valência, em Espanha, que se fizeram sentir esta madrugada.

Nas primeiras horas desta segunda-feira, os bombeiros tiveram de retirar pessoas que ficaram retiras em viaturas, refere a imprensa espanhola.

A comunidade valenciana e as regiões de Tarragona e de Castellon estão sob aviso vermelho da meteorologia devido à chuva intensa. Já esta manhã, as autoridades decidiram prolongar o aviso vermelho pelo menos até ao meio dia, mas prevêem-se fenómenos extremos de chuva até terça-feira.

Esta segunda-feira, escolas e vários serviços estão encerrados por precaução.

Este episódio de chuvas torrenciais repentinas surge, explica a Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (AEMET), devido ainda aos efeitos da tempestade Gabrielle, que perdeu intensidade, mas foi confrontada com frentes de alta e baixa pressão, vindas de diferentes latitudes, a confluir precisamente na zona de Valência.

Na rede social X, o chefe de governo espanhol Pedro Sanchez pedia, este domingo à noite, precaução e apelava ao respeito das indicações da Proteção Civil e dos Serviços de Emergência, antecipando uma noite complicada naquela região espanhola.

Na manhã de segunda-feira, a AEMET deixou um mapa atualizado das zonas que podem ser mais fustigadas pelas chuvas torrenciais e fala em "perigo extraordinário".