Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 29 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Valência em "alerta" vermelho. Chuva intensa esperada até terça-feira

29 set, 2025 - 08:02 • Hugo Monteiro , Daniela Espírito Santo

Região espanhola volta a ser assolada pelo mau tempo, menos de um ano depois do evento climatérico extremo DANA ter causado pelo menos 224 mortos.

A+ / A-

Inundações, estradas cortadas e constrangimentos na circulação de comboios: são estes os primeiros efeitos do mau tempo na região de Valência, em Espanha, que se fizeram sentir esta madrugada.

Nas primeiras horas desta segunda-feira, os bombeiros tiveram de retirar pessoas que ficaram retiras em viaturas, refere a imprensa espanhola.

A comunidade valenciana e as regiões de Tarragona e de Castellon estão sob aviso vermelho da meteorologia devido à chuva intensa. Já esta manhã, as autoridades decidiram prolongar o aviso vermelho pelo menos até ao meio dia, mas prevêem-se fenómenos extremos de chuva até terça-feira.

Esta segunda-feira, escolas e vários serviços estão encerrados por precaução.

Este episódio de chuvas torrenciais repentinas surge, explica a Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (AEMET), devido ainda aos efeitos da tempestade Gabrielle, que perdeu intensidade, mas foi confrontada com frentes de alta e baixa pressão, vindas de diferentes latitudes, a confluir precisamente na zona de Valência.

Na rede social X, o chefe de governo espanhol Pedro Sanchez pedia, este domingo à noite, precaução e apelava ao respeito das indicações da Proteção Civil e dos Serviços de Emergência, antecipando uma noite complicada naquela região espanhola.

Na manhã de segunda-feira, a AEMET deixou um mapa atualizado das zonas que podem ser mais fustigadas pelas chuvas torrenciais e fala em "perigo extraordinário".

"Fantasma" DANA ainda paira na região

O mau tempo atinge a região nem um ano depois do fenómeno DANA, que arrasou Valência com chuvas torrenciais e inundações em outubro de 2024. Este evento climatérico extremo fez pelo menos 224 mortos.

A 29 de outubro de 2024, várias regiões de Espanha, entre as quais a Comunidade Valenciana, estiveram sob a influência de uma "depressão isolada em níveis altos", um fenómeno meteorológico conhecido como DANA (DINA em português), que provocou chuvas torrenciais, inundações e avultados prejuízos.
Além das vítimas mortais, o temporal causou danos em habitações, infraestruturas de abastecimento, comunicações e transportes.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 29 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado