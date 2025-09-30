Menu
  • 01 out, 2025
Antigo presidente do Congo condenado à pena de morte por crimes de guerra

30 set, 2025 - 19:53 • João Malheiro

Joseph Kaliba não esteve presente em tribunal e o seu paradeiro não é conhecido.

O antigo líder da República Democrática do Congo Joseph Kabila foi condenado à pena de morte por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e traição.

Kabila foi acusado de apoiar o avanço dos rebeldes M23 no este do país e ser responsável por homicídios, abuso sexual, tortura e insurreição.

O M23 controla atualmente uma das principais províncias do leste do Congo. O conflito já levou à morte de milhares de pessoas e, igualmente, a muitos deslocados.

Segundo a Reuters, o ex-presidente não esteve presente em tribunal nem foi representado por um advogado. O seu paradeiro não é conhecido.

Para lá da pena de morte, Kabila foi, ainda, condenado a pagar cerca de 50 mil milhões de dólares (mais de 42.500 mil milhões de euros).

O líder da República Democrática do Congo entre 2001 e 2019 teve de se afastar do poder depois de protestos violentos contra si. Desde então, vivia na África do Sul.

  • 01 out, 2025
