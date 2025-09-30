Costa pede que se aproveite "oportunidade genuína" para a paz em Gaza

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudou esta segunda-feira o plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, para terminar com a guerra em Gaza, instando todas as partes a "aproveitar este momento para dar uma oportunidade genuína à paz".

António Costa alertou ainda que "a situação em Gaza é intolerável" e que "as hostilidades devem cessar e todos os reféns devem ser libertados imediatamente".

"Os povos israelita e palestiniano merecem viver lado a lado, em paz e em segurança, livres de violência e terrorismo. Uma solução de dois Estados continua a ser o único caminho viável para uma paz justa e duradoura no Médio Oriente", defendeu.

Também o Presidente francês, Emmanuel Macron, saudou o "compromisso" de Donald Trump em "encerrar a guerra em Gaza e garantir a libertação de todos os reféns", em resposta ao importante plano de paz proposto pelo presidente norte-americano.

"Espero que Israel se comprometa resolutamente com base nisto. O Hamas não tem outra escolha senão libertar imediatamente todos os reféns e seguir este plano", realçou o chefe de Estado francês no X.

"Estes elementos devem permitir discussões aprofundadas com todos os parceiros relevantes para construir uma paz duradoura na região", acrescentou, prometendo que a França estaria "vigilante em relação aos compromissos de cada parte".

Já o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, que deverá integrar o comité que irá supervisionar a transição em Gaza, presidido por Donald Trump, elogiou o plano "ousado e inteligente" anunciado pelo Presidente norte-americano.

Este plano "oferece-nos a melhor hipótese de pôr fim a dois anos de guerra", destacou Tony Blair em comunicado, agradecendo a Donald Trump pela sua "liderança e determinação".

Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Indonésia e Paquistão saudaram o plano de paz para Gaza de Trump.

Numa declaração conjunta, os oito países "elogiam o papel do Presidente dos EUA e os seus sinceros esforços para pôr fim à guerra em Gaza" e "afirmam a sua disponibilidade para se envolverem de forma positiva e construtiva com os Estados Unidos e as partes interessadas para finalizar o acordo e garantir a sua implementação".

O plano norte-americano de 20 pontos, publicado hoje pela Casa Branca, envolve a criação de um comité para supervisionar a transição em Gaza, do qual nenhum residente será deslocado à força. Esse comité seria presidido por Donald Trump.

Prevê, nomeadamente, o fim imediato da guerra desencadeada em Gaza pelo ataque do Hamas em 07 de outubro de 2023, uma retirada gradual das forças israelitas e o desarmamento do movimento islamita palestiniano.

Acordado pelo primeiro-ministro israelita, tem ainda de ser aprovado pelo Hamas.

O primeiro-ministro do Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al-Thani, e o chefe dos serviços de informação egípcios, Hassan Mahmoud Rashad, já reuniram com os negociadores do Hamas e apresentaram-lhes o plano", segundo fonte ligada ao processo citada pela AFP.

"Os negociadores do Hamas disseram que o iriam examinar de boa-fé e responder", acrescentou a mesma fonte.

O plano visa pôr termo à guerra em curso na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do grupo extremista palestiniano Hamas no sul de Israel em 07 de outubro de 2023.

O ataque do Hamas causou a morte de mais de 1.200 pessoas e 251 reféns, segundo as autoridades israelitas.

A ofensiva israelita que se seguiu em Gaza provocou mais de 66.000 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde do governo do Hamas, cujos dados são considerados fiáveis pela ONU.