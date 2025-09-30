Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 01 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundo

Desabamento de escola na Indonésia. Equipas de resgate procuram 38 pessoas debaixo dos escombros

30 set, 2025 - 12:52 • Lusa

Três pessoas morreram. Autoridades apontam que fundações eram insuficientes para suportar o peso do edifício, com obras no quarto andar.

A+ / A-

Pelo menos 38 pessoas ainda estarão presas debaixo dos escombros de uma escola na Indonésia, localizada na província de Java Oriental. O edifício da escola islâmica desabou esta segunda-feira, durante as orações da tarde.

Três pessoas morreram e outras 99 sobreviveram ao desabamento do internato Al Khoziny em Sidoarjo, uma cidade cerca de 780 km (480 milhas) a leste de Jacarta, de acordo com Mohammad Syafii, chefe da agência de busca e resgate da Indonésia.

O porta-voz da agência de resposta a desastres, Abdul Muhari, disse inicialmente que o prédio instável desabou durante a construção, explicando que "esta ocorrência repentina fez com que materiais de construção caíssem sobre dezenas de estudantes e trabalhadores".

As equipas de resgate estão a utilizar uma escavadora e um guindaste para remover os escombros. Nanang Sigit, um oficial local de busca e resgate, disse que 38 pessoas continuam desaparecidas, e que as autoridades não vão usar equipamentos pesados por receio de causar o colapso do resto da estrutura.

Imagens de vídeo do canal de notícias KompasTV mostraram famílias de estudantes reunidas em volta de um quadro branco, olhando para uma lista de sobreviventes.

A agência de resposta a desastres afirmou que as fundações do edifício não suportaram o peso das obras no quarto andar.

O responsável pela escola, Abdus Salam Mujib, declarou que as obras de construção terminaram antes das orações, segundo a agência estatal de notícias Antara, mas afirmou também que as fundações não conseguiam sustentar a construção.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 01 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado