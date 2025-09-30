Desabamento de escola na Indonésia. Equipas de resgate procuram 38 pessoas debaixo dos escombros

30 set, 2025 - 12:52 • Lusa
Pelo menos 38 pessoas ainda estarão presas debaixo dos escombros de uma escola na Indonésia, localizada na província de Java Oriental. O edifício da escola islâmica desabou esta segunda-feira, durante as orações da tarde.
Três pessoas morreram e outras 99 sobreviveram ao desabamento do internato Al Khoziny em Sidoarjo, uma cidade cerca de 780 km (480 milhas) a leste de Jacarta, de acordo com Mohammad Syafii, chefe da agência de busca e resgate da Indonésia.
O porta-voz da agência de resposta a desastres, Abdul Muhari, disse inicialmente que o prédio instável desabou durante a construção, explicando que "esta ocorrência repentina fez com que materiais de construção caíssem sobre dezenas de estudantes e trabalhadores".
As equipas de resgate estão a utilizar uma escavadora e um guindaste para remover os escombros. Nanang Sigit, um oficial local de busca e resgate, disse que 38 pessoas continuam desaparecidas, e que as autoridades não vão usar equipamentos pesados por receio de causar o colapso do resto da estrutura.
Imagens de vídeo do canal de notícias KompasTV mostraram famílias de estudantes reunidas em volta de um quadro branco, olhando para uma lista de sobreviventes.
A agência de resposta a desastres afirmou que as fundações do edifício não suportaram o peso das obras no quarto andar.
O responsável pela escola, Abdus Salam Mujib, declarou que as obras de construção terminaram antes das orações, segundo a agência estatal de notícias Antara, mas afirmou também que as fundações não conseguiam sustentar a construção.