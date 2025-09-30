Menu
  • 30 set, 2025
Alemanha

Espião da China? Ex-assessor de político da AfD condenado por espionagem

30 set, 2025 - 10:55 • Reuters

Caso alimentou preocupações sobre a Europa ser alvo de espionagem chinesa: arguido trabalhava para Maximilian Krah, político de alto nível do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha.

Um antigo conselheiro de um político de alto nível do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) foi condenado esta terça-feira a quase cinco anos de prisão por espionagem para a China, num caso que alimentou preocupações sobre a Europa ser alvo de espionagem chinesa.

O arguido, identificado apenas como cidadão alemão Jian G., em conformidade com as regras de privacidade alemãs, espiava dissidentes chineses na Europa e partilhava informações do Parlamento Europeu com os serviços de informação chineses, disse um juiz do Tribunal Regional Superior de Dresden.

Jian G. foi acusado de trabalhar para um serviço de informações chinês desde 2002 e de recolher documentos e arquivos do Parlamento Europeu enquanto trabalhava para Maximilian Krah, um antigo parlamentar europeu que agora representa a AfD no parlamento nacional alemão.

A embaixada chinesa na Alemanha não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Pequim já tinha negado acusações de espionagem na Europa.

Krah disse na terça-feira que esperava obter mais "clareza sobre as atividades de espionagem de que foi vítima" através da fundamentação escrita do tribunal, ainda não publicada, acrescentando que reforçou significativamente a segurança no seu escritório após a detenção.

As acusações de espionagem foram feitas numa altura em que Krah fazia campanha como principal candidato da AfD ao Parlamento Europeu e fomentaram preocupações sobre as visões pró-China e pró-Rússia de alguns membros seniores do partido.

