Netanyahu diz que não concordou com um Estado Palestiniano

“De forma alguma, e isso também não está escrito no acordo”, respondeu aos jornalistas quando questionado sobre a solução dos dois Estados. “Mas uma coisa dissemos: somos firmemente contra um Estado palestiniano. O Presidente Trump também disse isso: afirmou que compreende a nossa posição. Ele declarou na ONU que tal medida seria uma enorme recompensa ao terrorismo e um perigo para o Estado de Israel. E, claro, não aceitaremos isso.”

Em nenhum sítio do plano de paz para Gaza se assume que haverá um novo Estado Palestiniano. Se a redação do texto, apresentado pelo Presidente Donald Trump na segunda-feira, pode ser de alguma forma ambígua — fala-se da aspiração do povo palestiniano a um Estado — Benjamin Netanyahu deixou clara a sua interpretação. Nem ele concordou com a existência de um Estado Palestiniano nem isso está escrito em nenhum dos 20 pontos.

Estas declarações do primeiro-ministro israelita foram divulgadas através de um vídeo publicado no seu canal da rede social Telegram, durante a sua visita aos Estados Unidos. Na Casa Branca, Netanyahu esteve ao lado de Trump durante a apresentação do plano de paz.

O Hamas não foi envolvido nas rondas de negociações que antecederam a apresentação do plano de Trump e onde se pede o desarmamento do grupo palestiniano, uma exigência antiga e que tem sido sempre rejeitada. Até à data, não há resposta oficial.

Segundo a Reuters, que cita fonte informada sobre as negociações, os negociadores do Hamas garantiram que irão analisar o assunto de boa-fé e que dariam uma resposta, sem precisar quando.

Se o plano avançar, o Hamas terá de abdicar de qualquer parte da governação de Gaza, uma solução que satisfaz o primeiro-ministro israelita.

“Foi uma visita histórica. Em vez de o Hamas nos isolar, virámos a situação e isolámos o Hamas. Agora, todo o mundo, incluindo o mundo árabe e muçulmano, está a pressionar o Hamas para aceitar as condições que definimos em conjunto com o Presidente Trump: libertar todos os nossos reféns – vivos e mortos – enquanto as IDF permanecem na maior parte do território”, disse Netanyah no mesmo vídeo.

IDF “permanecerão na maior parte do território”



A ideia de que as Forças de Defesa de Israel (IDF) “permanecerão na maior parte do território” também não foi assumida durante a apresentação do plano de paz na segunda-feira.

No documento divulgado pela Casa Branca lê-se que à medida que uma Força Internacional de Estabilização (ISF) tiver controlo de Gaza, as IDF “retirar-se-ão com base em padrões, marcos e prazos ligados à desmilitarização”, tendo por objetivo “uma Gaza segura que já não represente uma ameaça para Israel, Egito ou os seus cidadãos”.

Na prática, “as IDF irão transferir progressivamente o território de Gaza que ocupam para a ISF, de acordo com um acordo que farão com a autoridade transitória, até se retirarem completamente de Gaza, exceto por uma presença de perímetro de segurança que permanecerá até que Gaza esteja devidamente protegida contra qualquer ameaça terrorista ressurgente”.

Esta terça-feira, Ursula von der Leyn saudou o compromisso de Donald Trump para pôr fim à guerra em Gaza e pediu a Israel e Hamas para aproveitarem a oportunidade.

No entanto, a presidente da Comissão Europeia não deixou de fazer referência à solução de dois Estados: “A solução de dois Estados continua a ser o único caminho viável para uma paz justa e duradoura no Médio Oriente, com israelitas e palestinianos a viverem lado a lado, em paz e segurança, livres de violência e terrorismo.”