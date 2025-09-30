ONU pede "diálogo urgente" no Equador após morte de manifestante

30 set, 2025 - 12:05 • Lusa
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos na América do Sul apelou ao "diálogo urgente" entre o Governo do Equador e as organizações sociais e indígenas, após a morte de um manifestante.
"Instamos o Governo equatoriano e as organizações sociais e indígenas a iniciarem um diálogo urgente para evitar uma escalada do conflito e encontrar soluções", disse na segunda-feira o representante regional Jan Jarab.
Em comunicado, o órgão da ONU lamentou a morte de Efraín Fuerez, membro da comunidade indígena Kichwa, no domingo, na cidade de Cotacachi, na província de Imbabura, que se tornou o epicentro dos protestos contra a eliminação do subsídio ao gasóleo, decretado pelo Presidente Daniel Noboa.