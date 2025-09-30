Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 30 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Papa espera que Hamas aceite plano de paz proposto por Trump

30 set, 2025 - 21:21 • João Malheiro

Leão XIV apelou, ainda, que não houvesse "qualquer tipo de violência" em relação à fotilha humanitária que se dirige para a Faixa de Gaza.

A+ / A-

O Papa elogiou o plano de paz apresentado por Donald Trump e espera que o Hamas aceite as condições definidas em 20 pontos.

Citado pela agência de notícias italiana ANSA, Leão XIV disse esta terça-feira que "há elementos muito interessantes" na proposta apresentada pela Casa Branca.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Espero que o Hamas aceite o plano dentro do prazo definido", apelou o Papa, em declarações aos jornalistas em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma.

O plano de paz para Gaza foi apresentado na segunda-feira por Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, em conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelita.

Sem nunca se falar expressamente de dois Estados — Benjamin Netanyahu já defendeu que ele nunca existirá — no documento lê-se que, quando todas as reformas avançarem, “poderão finalmente estar reunidas as condições para um caminho credível para a autodeterminação e a criação de um Estado palestiniano”. Estado esse que é reconhecido como “aspiração do povo palestiniano”.

Plano de Trump para paz em Gaza. O que é que implica?

Guerra Médio Oriente

Plano de Trump para paz em Gaza. O que é que implica?

Donald Trump anunciou esta segunda-feira um plano (...)

Além disso, o plano que fará de Trump o presidente de um Conselho da Paz, responsável pela reconstrução de Gaza, prevê um cessar-fogo imediato e a reconstrução de Gaza em benefício do povo de Gaza. No documento, também se lê que Israel não ocupará nem anexará Gaza e que todos os reféns tomados pelo Hamas, vivos e mortos, serão devolvidos.

Já quanto à flotilha humanitária que se dirige até à Faixa de Gaza, o Sumo Pontífice apelou a que "de todos os lados, não haja qualquer tipo de violência".

"É importante que as pessoas sejam respeitadas", acrescentou o Papa.

A Flotilha Global Sumud, que transporta ajuda para Gaza, diz que vai mesmo entrar na noite de terça-feira na zona de risco israelita, enquanto um navio da Marinha italiana que a escoltava vai abandonar o "comboio".

"Estamos agora a cerca de 200 milhas da costa de Gaza. Esta noite, o navio da Marinha [de Guerra italiano] "Alpino" vai parar e regressar", disse Tony La Piccirella, um dos italianos a bordo da flotilha, acrescentando que os cerca de 50 navios, onde se encontram três portugueses -- a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício --, não vão parar.

"Entraremos na zona de interceção e avançaremos!", acrescentou o ativista à agência de notícias italiana ANSA, lembrando que a flotilha partiu no início deste mês de Barcelona (Espanha), levando a bordo cerca de 500 ativistas, políticos, jornalistas e médicos de mais de 40 nacionalidades.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 30 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado