Papa espera que Hamas aceite plano de paz proposto por Trump

Sem nunca se falar expressamente de dois Estados — Benjamin Netanyahu já defendeu que ele nunca existirá — no documento lê-se que, quando todas as reformas avançarem, “poderão finalmente estar reunidas as condições para um caminho credível para a autodeterminação e a criação de um Estado palestiniano”. Estado esse que é reconhecido como “aspiração do povo palestiniano”.

O plano de paz para Gaza foi apresentado na segunda-feira por Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, em conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelita.

"Espero que o Hamas aceite o plano dentro do prazo definido", apelou o Papa, em declarações aos jornalistas em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma.

Citado pela agência de notícias italiana ANSA, Leão XIV disse esta terça-feira que "há elementos muito interessantes" na proposta apresentada pela Casa Branca.

O Papa elogiou o plano de paz apresentado por Donald Trump e espera que o Hamas aceite as condições definidas em 20 pontos.

Além disso, o plano que fará de Trump o presidente de um Conselho da Paz, responsável pela reconstrução de Gaza, prevê um cessar-fogo imediato e a reconstrução de Gaza em benefício do povo de Gaza. No documento, também se lê que Israel não ocupará nem anexará Gaza e que todos os reféns tomados pelo Hamas, vivos e mortos, serão devolvidos.

Já quanto à flotilha humanitária que se dirige até à Faixa de Gaza, o Sumo Pontífice apelou a que "de todos os lados, não haja qualquer tipo de violência".

"É importante que as pessoas sejam respeitadas", acrescentou o Papa.

A Flotilha Global Sumud, que transporta ajuda para Gaza, diz que vai mesmo entrar na noite de terça-feira na zona de risco israelita, enquanto um navio da Marinha italiana que a escoltava vai abandonar o "comboio".

"Estamos agora a cerca de 200 milhas da costa de Gaza. Esta noite, o navio da Marinha [de Guerra italiano] "Alpino" vai parar e regressar", disse Tony La Piccirella, um dos italianos a bordo da flotilha, acrescentando que os cerca de 50 navios, onde se encontram três portugueses -- a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício --, não vão parar.

"Entraremos na zona de interceção e avançaremos!", acrescentou o ativista à agência de notícias italiana ANSA, lembrando que a flotilha partiu no início deste mês de Barcelona (Espanha), levando a bordo cerca de 500 ativistas, políticos, jornalistas e médicos de mais de 40 nacionalidades.