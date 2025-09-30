Plano de Trump para paz em Gaza. O que é que implica?

30 set, 2025 - 18:42 • Catarina Severino Alves
O mais recente plano de paz para a Faixa de Gaza foi apresentado pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, esta segunda-feira (29 de setembro), na Casa Branca.
Ao lado de Trump, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, aceitou a proposta, sublinhando que rejeita a constituição de um Estado palestiniano. Resta saber qual é a posição do Hamas, que avançou estar a analisar o plano de forma justa e de “boa fé”. Contudo, no passado, este movimento radical já rejeitou muitas das condições da proposta.
Caso Israel e o Hamas aceitem o plano, a guerra terminará “imediatamente”. Mas, afinal, que condições são apresentadas? Em que é que diferem de planos de paz anteriores? Como será Gaza no pós-guerra? Qual é a probabilidade de a proposta ser aceite? Em 5 perguntas e respostas, a Renascença explica-lhe o essencial.
O plano apresentado por Donald Trump inclui 20 pontos.
Se for aceite pelas duas partes do conflito, prevê a retirada total das Forças de Defesa de Israel da Faixa de Gaza em três fases.
A primeira depende da libertação dos 48 reféns israelitas, dos quais se acredita que 20 ainda estejam vivos. Ao mesmo tempo, Israel libertaria os 250 palestinianos condenados a prisão perpétua, bem como os 1.700 habitantes de Gaza detidos após o ataque de 7 de outubro de 2023. Além disto, seria enviada ajuda humanitária à população.
A segunda fase prevê a criação de um organismo temporário e de transição para governar Gaza, composto por um comité tecnocrata e apolítico, formado por palestinianos e membros internacionais.
Este comité seria supervisionado por um “Conselho de Paz”, liderado por Donald Trump e figuras como o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.
A proposta inclui ainda a criação de uma nova força militar em Gaza, a Força Internacional de Estabilização, composta por parceiros árabes e internacionais. Só depois é que o exército israelita se retiraria totalmente da região, momento em que o plano de pós-guerra passaria para o desenvolvimento económico da região.
Médio Oriente
Os pontos relativos à retirada israelita, à troca de reféns por prisioneiros e ao envio de ajuda humanitária estão presentes em acordos anteriores, que acabaram por cair.
Mas há elementos novos. Desde já, a criação do Conselho de Paz e da Força Internacional de Estabilização.
O plano também menciona a autodeterminação e criação de um Estado Palestiniano a longo prazo, um ponto que não estava nas propostas anteriores.
O plano não responde diretamente a esta pergunta. Contudo, está patente a possibilidade da Autoridade Palestiniana, entidade que governa parte da Cisjordânia, poder assumir um papel no “comité tecnocrata e apolítico” de palestinianos.
O ponto nove do plano sugere que a Autoridade Palestiniana poderia intervir em Gaza depois de concluir o seu programa de reformas, embora não esclareça o que é que implicam essas mudanças.
Durante muito tempo, Netanyahu resistiu à ideia de a Autoridade Palestiniana governar Gaza no “dia seguinte” à guerra. Se este plano for aceite, um dos principais problemas será determinar quem compõe a administração palestiniana.
Existem dois grandes obstáculos.
Do lado de Israel, Netanyahu terá de obter o apoio dos elementos de extrema-direita do Governo que lidera, que, no passado, recusaram qualquer opção que não passasse pela continuação da guerra e pela ocupação total da Faixa de Gaza.
Do lado do Hamas, se este acordo for para a frente, implicará o fim do controlo político e militar na Faixa de Gaza.