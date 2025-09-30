Plano de Trump para paz em Gaza. O que é que implica?

O mais recente plano de paz para a Faixa de Gaza foi apresentado pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, esta segunda-feira (29 de setembro), na Casa Branca.

Ao lado de Trump, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, aceitou a proposta, sublinhando que rejeita a constituição de um Estado palestiniano. Resta saber qual é a posição do Hamas, que avançou estar a analisar o plano de forma justa e de “boa fé”. Contudo, no passado, este movimento radical já rejeitou muitas das condições da proposta.

Caso Israel e o Hamas aceitem o plano, a guerra terminará “imediatamente”. Mas, afinal, que condições são apresentadas? Em que é que diferem de planos de paz anteriores? Como será Gaza no pós-guerra? Qual é a probabilidade de a proposta ser aceite? Em 5 perguntas e respostas, a Renascença explica-lhe o essencial.

Quais são os principais pontos do novo plano?

O plano apresentado por Donald Trump inclui 20 pontos.

Se for aceite pelas duas partes do conflito, prevê a retirada total das Forças de Defesa de Israel da Faixa de Gaza em três fases.

A primeira depende da libertação dos 48 reféns israelitas, dos quais se acredita que 20 ainda estejam vivos. Ao mesmo tempo, Israel libertaria os 250 palestinianos condenados a prisão perpétua, bem como os 1.700 habitantes de Gaza detidos após o ataque de 7 de outubro de 2023. Além disto, seria enviada ajuda humanitária à população.

A segunda fase prevê a criação de um organismo temporário e de transição para governar Gaza, composto por um comité tecnocrata e apolítico, formado por palestinianos e membros internacionais.

Este comité seria supervisionado por um “Conselho de Paz”, liderado por Donald Trump e figuras como o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

A proposta inclui ainda a criação de uma nova força militar em Gaza, a Força Internacional de Estabilização, composta por parceiros árabes e internacionais. Só depois é que o exército israelita se retiraria totalmente da região, momento em que o plano de pós-guerra passaria para o desenvolvimento económico da região.