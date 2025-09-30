Sabotagem ao Nord Stream. Detido na Polónia homem procurado na Alemanha

30 set, 2025 - 11:02 • Daniela Espírito Santo com Reuters
Um cidadão ucraniano procurado pela Alemanha por alegado envolvimento na sabotagem ao Nord Stream foi detido na Polónia. A informação está a ser avançada esta terça-feira pela Agência Reuters, que cita uma rádio polaca.
Este suspeito faria, alegadamente, parte de um grupo de pessoas que colocou dispositivos nos gasodutos perto da ilha dinamarquesa de Bornholm, no Mar Báltico.
Outro suspeito que faria parte do mesmo grupo enfrenta, segundo o Ministério Público alemão, acusações de conluio para causar uma explosão, sabotagem anticonstitucional e destruição de estruturas importantes.
[Em atualização]