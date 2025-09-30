"São nossos vizinhos": Starmer alerta para racismo contra imigrantes no Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, prometeu esta terça-feira lutar contra a proposta do Partido Reformista, formação populista de direita, de acabar com o estatuto de residência permanente dos imigrantes legais, alertando para o risco do racismo no Reino Unido.

"Se disserem ou insinuarem que as pessoas não podem ser inglesas ou britânicas por causa da cor da sua pele, que as pessoas que vivem aqui há gerações, criaram os seus filhos aqui, construíram as suas vidas aqui, trabalham nas nossas escolas, nos nossos hospitais e gerem empresas são nossos vizinhos... se disserem que agora devem ser deportadas, então acreditem no que vos digo: vamos lutar contra com tudo o que temos", afirmou Starmer na conferência do Partido Trabalhista.

O excerto foi o mais aplaudido pela audiência do congresso anual do Partido Trabalhista em Liverpool, onde Starmer atacou frontalmente o Reform UK, e o respetivo líder, Nigel Farage. "Quando foi a última vez que ouviram Nigel Farage dizer algo positivo sobre o futuro do Reino Unido? Ele não consegue. Ele não gosta do Reino Unido, não acredita no Reino Unido", acusou o líder trabalhista.

Starmer reconheceu que querer "controlar a imigração é um objetivo razoável, mas atirar tijolos e destruir uma propriedade privada, isso não é legítimo".

"Este grande partido tem orgulho das nossas bandeiras. No entanto, se as bandeiras forem pintadas ao lado de grafites a dizer a um dono de restaurante chinês para voltar para casa, isso não é orgulho. Isso é racismo", vincou.

O Partido Reformista anunciou na semana passada uma política para abolir com a autorização de residência dos imigrantes legais e substituí-la por um visto temporário com requisitos mais rigorosos, como um salário mais alto e conhecimentos de inglês.

Além de Farage, Starmer aproveitou também para deixar mensagens aos críticos internos no Partido Trabalhista, alertando para os "vendedores de poções milagrosas". "Basta ouvir os políticos que dizem que existe uma solução rápida, uma cura milagrosa, cortes fiscais que se pagam por magia a si próprios, um imposto sobre a riqueza que, de alguma forma, resolve todos os problemas", afirmou.

Durante o discurso, Starmer afirmou que o país enfrenta "uma encruzilhada" e uma "luta pela alma do nosso país". "A renovação nacional leva tempo, paciência e coragem", que "exige decisões que não serão fáceis nem isentas de custos", avisou.

O congresso acontece numa altura de grande impopularidade do Partido Trabalhista e do próprio primeiro-ministro nas sondagens, lideradas há vários meses pelo Partido Reformista.