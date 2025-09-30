Secretário da Defesa dos EUA critica "generais gordos" e "wokismo" nas Forças Armadas

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, criticou duramente os generais que descreveu como "gordos" e as políticas de diversidade que, segundo ele, contribuíram para décadas de decadência nas Forças Armadas norte-americanas.



Num discurso realizado durante uma rara reunião de altos comandos militares, realizada esta terça-feira, Hegseth foi claro: quem não apoia a sua visão deve abandonar o cargo.

"Líderes políticos irresponsáveis e insensatos apontaram-nos na direção errada, e perdemo-nos. Tornámo-nos no 'Departamento Woke'. Mas isso acabou", afirmou, ao abrir o evento em Quantico, na Virgínia.

Perante uma sala cheia de generais e almirantes vindos de várias partes do mundo — convocados sem explicação pública na semana anterior —, o secretário da Defesa defendeu as recentes demissões de oficiais, entre os quais o chefe do Estado-Maior Conjunto, que é negro, e a chefe da Marinha, uma mulher. Hegseth justificou estas decisões com uma necessidade de erradicar uma "cultura quebrada".

Anunciou ainda reformas profundas na forma como o Pentágono lida com queixas de discriminação e investigações internas, dizendo que o atual sistema deixa os altos comandos a "pisar ovos".

"Se as palavras que ouvem hoje vos fazem sentir um aperto no coração, então façam o que é digno e demitam-se", declarou.

"Mas sei que a esmagadora maioria de vós sente o contrário. Estas palavras enchem-vos o peito", sublinhou.

Hegseth não poupou críticas à condição física de muitos elementos das Forças Armadas: "É completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos nos corredores do Pentágono", atirou.

Anunciou que os testes de aptidão física passarão a seguir apenas os padrões masculinos e sublinhou a importância do aspeto profissional. "A era da aparência desleixada terminou. Chega de barbudos", afirmou, perante uma audiência silenciosa.