Sismo de 6,9 nas Filipinas faz pelo menos 20 mortos

Um abalo de magnitude 6,9 na escala de Ricther registado na cidade de Cebu, Filipinas, provocou pelo menos 20 mortos e 37 feridos no município de San Remigio, segundo um artigo da emissora ABS-CBN.

O sismo aconteceu nesta terça-feira à noite (hora local) a 100 quilómetros ao largo da zona central do arquipélago, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), e prolongou-se por dez segundos. Cortes de energia e telecomunicação, tal como danos em edifícios e estradas na região descrevem o cenário de devastação da cidade.

As equipas de resgate já começaram as operações, mas não há, até ao momento, registo de vítimas.



"O edifício da polícia estava visivelmente a tremer", garantiu o chefe da esquadra da província Villaba, que se encontra a 176 km da cidade filipina Cebu.