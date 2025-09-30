Sismo de 6,9 nas Filipinas provoca danos em edifícios e cortes de energia

Um abalo de magnitude 6,9 na escala de Ricther registado na cidade de Cebu, Filipinas, provocou cortes de energia e danos em edifícios e estradas na região nesta terça-feira à noite (hora local).

O sismo aconteceu a 100 quilómetros ao largo da zona central do arquipélago, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), e prolongou-se por dez segundos.

As equipas de resgate já começaram as operações, mas não há, até ao momento, registo de vítimas.



"O edifício da polícia estava visivelmente a tremer", garantiu o chefe da esquadra da província Villaba, que se encontra a 176 km da cidade filipina Cebu.

De acordo com o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, não há alerta de tsunami. No entanto, a Agência Sismológica das Filipinas lançou o alerta para "pequenas perturbações no nível do mar", aconselhando a população para se manter longe das praias e zonas costeiras.

O epicentro do sismo registou-se a uma profundidade de dez quilómetros e foi sentido no extremo Norte do arquipélago, na cidade de Bogo.

Entretanto, aquela zona das Filipinas voltou a tremer com múltiplas réplicas, tendo o maior destes atingido uma magnitude de 6 na escala de Richter.

A cidade de Cebu é uma província com um vasto património cultural, com um milhão de habitantes, confirma o USGS.

[Notícia atualizada às 20h14 para descrever os danos resultantes do sismo nas Filipinas]

