  • Noticiário das 17h
  • 30 set, 2025
Tremor de terra

Sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter registado nas Filipinas

30 set, 2025 - 16:38 • Reuters com Redação

A Agência Sismológica das Filipinas alertou para "pequenas perturbações no nível do mar", aconselhando a população para se afastar de praias.

Um abalo de magnitude 6,9 na escala de Ricther foi registado esta terça-feira à noite (hora local) nas Filipinas, 100 quilómetros ao largo da zona central do arquipélago, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, não há alerta de tsunami. No entanto, a Agência Sismológica das Filipinas lançou o alerta para "pequenas perturbações no nível do mar", aconselhando a população para se manter longe das praias e zonas costeiras.

O epicentro do sismo registou-se a uma profundidade de dez quilómetros e foi sentido no extremo Norte do arquipélago, na cidade de Bogo.

Entretanto, aquela zona das Filipinas voltou a tremer com uma réplica de magnitude 5,2.

A cidade de Cebu é uma província com um vasto património cultural, com um milhão de habitantes, confirma o USGS.

Não há, até ao momento, registo de vítimas.

