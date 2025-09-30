Sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter registado nas Filipinas

Um abalo de magnitude 6,9 na escala de Ricther foi registado esta terça-feira à noite (hora local) nas Filipinas, 100 quilómetros ao largo da zona central do arquipélago, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, não há alerta de tsunami. No entanto, a Agência Sismológica das Filipinas lançou o alerta para "pequenas perturbações no nível do mar", aconselhando a população para se manter longe das praias e zonas costeiras.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O epicentro do sismo registou-se a uma profundidade de dez quilómetros e foi sentido no extremo Norte do arquipélago, na cidade de Bogo.

Entretanto, aquela zona das Filipinas voltou a tremer com uma réplica de magnitude 5,2.

A cidade de Cebu é uma província com um vasto património cultural, com um milhão de habitantes, confirma o USGS.



Não há, até ao momento, registo de vítimas.