"Situação crítica" na central nuclear de Zaporíjia, alerta Zelensky

[Atualizado às 22h45]

O Presidente da Ucrânia alerta que a central nuclear em Zaporíjia encontra-se numa "situação crítica", depois de vários bombardeamentos russos impedirem que as medidas de manutenção essenciais possam ser realizadas.

A energia na planta de Zaporíjia está cortada há sete dias, na sequência de ataques russos que deitaram abaixo as ligações energéticas.



Citado pela Reuters, Volodymyr Zelensky refere que se a energia não for restaurada para arrefecer os reatores nucleares, a central pode entrar em situação de colapso.

"Nunca houve uma situação de tanta emergência em Zaporíjia. É uma situação crítica", avisa o chefe de Estado ucraniano.

A planta nuclear de Zaporíjia é a maior da Europa, com seis reatores nucleares. Foi tomada por tropas russas no início da invasão à Ucrânia e, desde então, tem sido palco constante de ataques de ambos os lados.

Esta é já a décima vez que a central fica sem energia, algo indispensável para garantir a manutenção dos reatores e impedir um acidente nuclear grave.

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) já está no terreno e a trabalhar em conjunto com os dois lados do conflito para restaurar a energia o mais rápido possível.



Esta segunda-feira, Rafael Grossi, líder da AIEA, apelou a que ambos os lados façam um esforço comum para preservar a segurança nuclear em Zaporíjia.

Uma missão da AIEA, agência que integra o sistema das Nações Unidas, está permanentemente no local desde 4 de setembro de 2022. No entanto, tal não impediu que as instalações fossem palco de ataques de que se acusam mutuamente russos e ucranianos.

O pior acidente nuclear da história ocorreu a 26 de abril de 1986 na Ucrânia - que era, na altura, uma das 15 repúblicas soviéticas -, quando um reator da central de Chernobyl, localizada a cerca de 100 quilómetros de Kiev, explodiu, contaminando cerca de três quartos da Europa, especialmente a Ucrânia, a Rússia e a Bielorrússia.

Calcula-se que cerca de 350 mil pessoas terão sido deslocadas e que a saúde de muitos milhares foi afetada, direta ou indiretamente, pelos efeitos do acidente.