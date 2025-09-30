Menu
Trump reanima uso do carvão na produção de energia

30 set, 2025 - 12:34 • Lusa

Prosseguem assim os esforços de Donald Trump para reverter o declínio da importância da indústria norte-americana do carvão, que tem perdido terreno para o gás natural e a eletrificação.

A+ / A-

O governo dos EUA anunciou na segunda-feira que vai abrir mais de cinco milhões de hectares de terra federal para a extração de carvão e disponibilizar 625 milhões de dólares para modernizar centrais elétricas a carvão.

Prosseguem assim os esforços de Donald Trump para reverter o declínio da importância da indústria carbonífera norte-americana.

As ações dos departamentos de Energia e do Interior e da Agência de Proteção do Ambiente seguem as ordens executivas de Trump, datadas de abril, para reanimar o carvão, uma fonte poluente de energia, que tem estado a perder importância, devido à legislação ambiental e à concorrência do gás, que é mais barato.

Grupos ambientalistas criticaram as decisões, que decorrem dos ataques de Trump às energias renováveis, incluindo o congelamento de projetos eólicos no alto mar, o fim dos créditos fiscais à energia limpa e o bloqueio de projetos de energia eólica e solar em terras federais.

