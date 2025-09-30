Várias cidades de Espanha sob aviso laranja para chuva e tempestades

30 set, 2025 - 08:54 • João Cunha
As Ilhas Baleares, Valência, Alicante e Múrcia permanecem sob aviso laranja para chuva e tempestades, além de grandes acumulações de água em poucas horas.
Há também um alerta laranja para chuvas fortes em Ibiza, Formentera e na Serra de Tramuntana, em Maiorca, que vai permanecer em vigor até às 15h00 desta terça-feira.
Durante a noite, chuvas torrenciais caíram na província de Valência, embora não tenham sido registrados danos graves. Contudo, várias pessoas tiveram que ser resgatadas dos seus veículos.