Von der Leyen elogia plano de Trump para acabar com guerra em Gaza

“Saudamos o compromisso do Presidente Donald Trump de pôr fim à guerra em Gaza . Incentivamos todas as partes a aproveitarem esta oportunidade. A União Europeia está pronta para contribuir”, escreveu a presidente da Comissão Europeia na rede social X.

Ursula von der Leyn saudou o compromisso de Donald Trump para pôr fim à guerra em Gaza, pediu a Israel e Hamas para aproveitarem a oportunidade, mas não deixou de fazer referência à solução de dois Estados, omissa no plano de 20 pontos apresentado pelo Presidente norte-americano na segunda-feira.

“A solução de dois Estados continua a ser o único caminho viável para uma paz justa e duradoura no Médio Oriente, com israelitas e palestinianos a viverem lado a lado, em paz e segurança, livres de violência e terrorismo”, acrescentou Von der Leyen, defendendo que o fim das hostilidades deve terminar com a prestação imediata de ajuda humanitária à população em Gaza e com a libertação imediata de todos os reféns.

O plano de paz para Gaza foi apresentado na segunda-feira por Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, em conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelita.

Sem nunca se falar expressamente de dois Estados — Benjamin Netanyahu já defendeu que ele nunca existirá — no documento lê-se que, quando todas as reformas avançarem, “poderão finalmente estar reunidas as condições para um caminho credível para a autodeterminação e a criação de um Estado palestiniano”. Estado esse que é reconhecido como “aspiração do povo palestiniano”.

Além disso, o plano que fará de Trump o presidente de um Conselho da Paz, responsável pela reconstrução de Gaza, prevê um cessar-fogo imediato e a reconstrução de Gaza em benefício do povo de Gaza. No documento, também se lê que Israel não ocupará nem anexará Gaza e que todos os reféns tomados pelo Hamas, vivos e mortos, serão devolvidos.

O Hamas desativará todas as suas armas e será amnistiado, enquanto a Autoridade Palestiniana retomará o controlo de Gaza, depois de feitas as reformas necessárias.

O Hamas não foi envolvido nas rondas de negociações que antecederam a apresentação do plano de Trump e que pede que o desarmamento do grupo, uma exigência antiga e que tem sido sempre rejeitada. Até à data, não há resposta oficial.

Segundo a Reuters, que cita fonte informada sobre as negociações, os negociadores do Hamas garantiram que iam analisariam o assunto de boa-fé e que dariam uma resposta, sem precisar quando.