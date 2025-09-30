Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 01 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundo

YouTube vai pagar 20,8 milhões de euros para encerrar processo de Trump

30 set, 2025 - 12:12 • Lusa

A Google é a mais recente grande empresa de tecnologia a resolver processos judiciais movidos por Donald Trump.

A+ / A-

O YouTube, detido pela Google, concordou em pagar 24,5 milhões de dólares (20,8 milhões de euros) para resolver o processo movido pelo Presidente Donald Trump sobre a suspensão da sua conta em 2021.

A suspensão da conta do atual presidente dos EUA ocorreu na sequência do ataque ao Capitólio dos EUA, a 6 de janeiro de 2021.

Segundo documentos apresentados no tribunal federal na Califórnia, 22 milhões de dólares do acordo serão destinados ao Trust for the National Mall para ajudar a financiar a construção do White House State Ballroom. O restante será distribuído a outras entidades, incluindo a American Conservative Union.

A Google é a mais recente grande empresa de tecnologia a resolver processos judiciais movidos por Trump.

Donald Trump ameaça cadeias de televisão ABC e NBC

Donald Trump ameaça cadeias de televisão ABC e NBC

Em causa, o que o Presidente dos Estados Unidos da(...)

Em janeiro, a Meta Platforms concordou em pagar 25 milhões de dólares para encerrar um processo sobre a sua suspensão do Facebook em 2021.

A X, da Elon Musk, concordou em resolver um processo semelhante movido contra a empresa então conhecida como Twitter, por 10 milhões de dólares.

O acordo não constitui uma admissão de responsabilidade, refere o documento. A Google confirmou o acordo, mas recusou comentar qualquer aspeto além disso.

A divulgação do acordo ocorreu uma semana antes de uma audiência marcada para 6 de outubro para discutir o caso com a Juíza Distrital dos EUA Yvonne Gonzalez-Rogers, em Oakland, Califórnia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 01 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado