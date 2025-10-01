Brasil proíbe beneficiários de apoios sociais de apostar online

O Governo do Brasil vai impedir os beneficiários de apoios sociais de realizarem apostas online, na sequência de uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), foi esta quarta-feira anunciado.

O STF deu indicação à Secretaria de Prémios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF) para restringir o uso de benefícios sociais em apostas, segundo uma publicação do Governo Federal.

A medida vai abranger mais de 50 milhões de pessoas beneficiárias de subsídio de carência que vivem no Brasil, segundo o site de informação G1.

Em questão está o novo mecanismo do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), que tenciona impedir pessoas beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) e Benefício de Prestação Continuada (BPC) de realizarem as chamadas apostas de quota fixa ou "bets".

Esta decisão judicial cautelar terá de ser cumprida pelas casas de apostas no momento de controlo, registo e entrada de novos utilizadores nas plataformas. Para tal, foi criada uma base de dados com informações dos beneficiários do PBF e do BPC.

"De acordo com as novas regras, as empresas de apostas devem realizar também consultas periódicas ao Sigap, utilizando o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) para verificar se o usuário consta da base de dados de beneficiários desses programas sociais", lê-se no comunicado oficial do Ministério da Fazenda. "Quando constar, o cadastro deve ser bloqueado, a conta encerrada e eventuais valores depositados devolvidos ao titular."

O secretário de Prémios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, tranquiliza qualquer preocupação dos beneficiários com os dados registados nos jogos, afirmando que foi desenvolvida uma "ferramenta técnica robusta".

"Proteger cidadãos e cidadãs, sua segurança, seus direitos e seus dados pessoais são sempre objetivos do Governo do Brasil", assegurou.

As plataformas têm até 30 dias para começar a implementar o novo sistema obrigatório.