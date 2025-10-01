Carlão, Benedita Pereira e Patrícia Portela entre figuras da cultura que assinam Carta Aberta contra genocídio em Gaza

Do cinema ao teatro, da escrita aos bastidores são muitos os nomes da cultura que assinam a Carta Aberta que está a circular a apelar a uma tomada de “posição pública e inequívoca em relação à crise na Palestina.

Músicos como Carlão, Filipe Sambado ou Francisca Cortesão, escritores como Patrícia Portela, Joana Bértholo, Possidónio Cachapa ou Susana Moreira Marques, bem como os atores Benedita Pereira, Inês Castel-Branco, Isabel Abreu, Filipe Vargas, Carla Bolito ou Dalila Carmo estão entre os mais de mil signatários.

Na carta este “grupo informal de trabalhadoras e trabalhadores do setor cultural português” manifesta indignação “com a não tomada de posição do Governo Português face ao Genocídio em curso que Israel está a levar a cabo em Gaza” e diz recusar “compactuar com o silêncio”.

É por isso deixado um apelo para que “antes, durante ou depois dos espetáculos, concertos, inaugurações, apresentações ou conversas” se fale do genocídio em Gaza e da “ação humanitária que pretende quebrar com o cerco marítimo existente desde 2007 e levar alimentos e assistência médica”.

Na missiva em que é expresso o apoio à “flotilha”, onde viajam, entre outros, as portuguesas Mariana Mortágua e Sofia Aparício, é deixado um apelo à greve no setor cultural.

“Se os barcos forem intercetados ou atacados, estamos disponíveis para tentar a paralisação do setor - mesmo conscientes das consequências diretas que tal poderá trazer a um setor tão precário como o cultural. E apelamos também aos sindicatos que considerem a hipótese de nos apoiar ao lançar um pré-aviso de greve”, lê-se.

A carta também assinada pelos encenadores António Pires, Catarina Requeijo, Cucha Carvalheiro e Daniel Gorjão fica expresso que querem “tomas a dianteira no apoio à Global Summud Flotilla”, em causa a não tomada de posição do Governo de Luís Montenegro.

No texto já assinado também por outras figuras da cultura como o ator João Reis, a atriz Cristina Carvalhal ou o realizador Tiago Guedes pode ler-se que “a cultura e as artes, tal como muitos outros setores, têm a responsabilidade de fazer a sua parte na denúncia de um Genocídio e de pressionar Governos para que se defendam leis internacionais e sejam garantidos direitos humanos universais”.

Signatários como o realizador Fernando Galrito, a cantora Cristina Clara, a coreografa Diana Niepce, a fotografa Joana Linda e a escritora Madalena Sá Fernandes defendem no texto que “é altura de o setor cultural português se unir por uma causa muito maior. No genocídio não há humanidade. E sem humanidade não há Cultura”.