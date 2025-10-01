Costa diz que líderes da UE "apoiaram" construção de "muro de drones"

O presidente do Conselho Europeu revelou esta quarta-feira que houve um "apoio abrangente" às prioridades apresentadas pela Comissão Europeia para reforçar a segurança da União, nomeadamente o "muro de drones" e a atenção redobrada ao flanco leste.

Em conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, António Costa disse que os cidadãos da União Europeia (UE) "estão justificadamente preocupados com as provocações" da Rússia, nomeadamente as incursões aéreas russas à Polónia, Roménia e Dinamarca, local onde se realizou a reunião informal de hoje do Conselho Europeu.