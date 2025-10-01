Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 02 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Costa diz que líderes da UE "apoiaram" construção de "muro de drones"

01 out, 2025 - 23:32 • Lusa

O presidente do Conselho Europeu disse que os chefes de Estado e de Governo da UE "apoiaram abrangentemente" um documento da Comissão Europeia com linhas orientadoras e prioridades para o reforço da indústria da defesa e das capacidades militares dos Estados-membros.

A+ / A-

O presidente do Conselho Europeu revelou esta quarta-feira que houve um "apoio abrangente" às prioridades apresentadas pela Comissão Europeia para reforçar a segurança da União, nomeadamente o "muro de drones" e a atenção redobrada ao flanco leste.

Em conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, António Costa disse que os cidadãos da União Europeia (UE) "estão justificadamente preocupados com as provocações" da Rússia, nomeadamente as incursões aéreas russas à Polónia, Roménia e Dinamarca, local onde se realizou a reunião informal de hoje do Conselho Europeu.

A reunião tinha dois pontos de discussão - a segurança da UE e o apoio à Ucrânia -, mas, ainda que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tenha feita uma intervenção por videoconferência ao início da tarde, as conversações centraram-se quase na totalidade na arquitetura de segurança do bloco político-económico europeu.

O presidente do Conselho Europeu disse que os chefes de Estado e de Governo da UE "apoiaram abrangentemente" um documento da Comissão Europeia com linhas orientadoras e prioridades para o reforço da indústria da defesa e das capacidades militares dos Estados-membros.

Este documento, apresentado na segunda-feira, contém como prioridades a construção de um "muro de drones" (aeronaves pilotadas remotamente) e o reforço das capacidades militares, de maneira generalizada, no flanco leste, mais exposto a interferências e incursões de Moscovo.

Ursula von der Leyen detalhou que este "muro de drones" será composto por um sistema de detação de drones no espaço aéreo, interseção e, "se necessário, neutralização".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 02 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado