Sismo

Derrocada de escola na Indonésia provoca pelo menos seis mortos

01 out, 2025 - 18:41 • Reuters com Redação

Escola que colapsou estava em construção e equipas de resgate continuam a tentar retirar alunos dos escombros.

A+ / A-

O abalo de magnitude 6.5 na escala de Ritcher provoca esta quarta-feira, pelo menos, seis mortos numa derrocada de uma escola islâmica na província de Maluku, na Indonésia, com mais de um milhão de habitantes.

As equipas de resgate continuam a tentar retirar alunos dos escombros, salvando cinco pessoas em segurança. A agência de busca e salvamento da Indonésia recusou dizer o número de pessoas desaparecidas, apesar de outra agência ter alegado 91 pessoas desaparecidas.

A escola que colapsou estava em construção e os destroços estão compactados, dificultando acesso no teatro de operações.

"Se o espaço tinha inicialmente 50 centímetros de altura, cedeu para 10 centímetros e tememos que isso afete o estreitamento das vítimas", explica o funcionário-chefe da agência, Emi Frizer.

Rescue operations underway for victims of collapsed building in Sidoarjo, East Java. Foto: Fully Handoko/EPA

O terremoto teve o epicentro localizado no mar a uma profundidade de 163 quilómetros, segundo o comunicado da Agência Geofísica da Indonésia.

Contabilizam-se dezenas de casas danificadas e três feridos na região de Sumenep, a cerca de 200 quilómetros da escola.

O sismo não tem potencial de tsunami.

