Derrocada de escola na Indonésia provoca pelo menos seis mortos

O abalo de magnitude 6.5 na escala de Ritcher provoca esta quarta-feira, pelo menos, seis mortos numa derrocada de uma escola islâmica na província de Maluku, na Indonésia, com mais de um milhão de habitantes.

As equipas de resgate continuam a tentar retirar alunos dos escombros, salvando cinco pessoas em segurança. A agência de busca e salvamento da Indonésia recusou dizer o número de pessoas desaparecidas, apesar de outra agência ter alegado 91 pessoas desaparecidas.

A escola que colapsou estava em construção e os destroços estão compactados, dificultando acesso no teatro de operações.



"Se o espaço tinha inicialmente 50 centímetros de altura, cedeu para 10 centímetros e tememos que isso afete o estreitamento das vítimas", explica o funcionário-chefe da agência, Emi Frizer.