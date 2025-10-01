Menu
  02 out, 2025
Médio Oriente

Exército israelita avisa que vai bloquear acesso ao norte da Cidade de Gaza

01 out, 2025 - 09:20 • Lusa

As Nações Unidas e várias organizações internacionais já consideraram as ordens de evacuação israelitas "deslocação forçada" da população civil. 23 pessoas morreram na sequência de bombardeamentos israelitas durante a noite desta quarta-feira.

A+ / A-

O exército israelita anunciou esta quarta-feira que vai bloquear o último acesso ao norte da Faixa de Gaza a partir das 12h00 (09h00 em Lisboa).

Um comunicado divulgado em árabe pelo porta-voz do exército israelita, Avichai Adraee, dirigido aos habitantes da cidade de Gaza indicou que a artéria mais importante de acesso ao norte do enclave vai ser encerrada pelos militares. Por outro lado, o mesmo aviso israelita refere que a passagem para o sul do território continua aberta, "sem inspeções".

As Nações Unidas e várias organizações internacionais já consideraram as ordens de evacuação israelitas "deslocação forçada" da população civil.

Na semana passada, Israel desencadeou uma ofensiva de grande escala contra a Cidade de Gaza após intensos bombardeamentos que destruíram dezenas de edifícios residenciais.

Centenas de milhares de pessoas abandonaram os locais de residência no norte de Gaza em direção ao sul do enclave.

Entretanto, durante a última madrugada, no centro da Faixa de Gaza, 23 pessoas morreram na sequência de bombardeamentos israelitas.

  • 02 out, 2025
