Explosões em Munique levam a megaoperação de segurança

01 out, 2025 - 06:19 • Olímpia Mairos , com redação
Uma operação policial e de bombeiros de grande escala está em curso no norte de Munique desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira.
De acordo com o diário “Bild”, unidades especiais e especialistas em desarmamento de bombas também estão no local.
O jornal indica a ocorrência de várias explosões e de disparos de armas.
Foi já encontrado o corpo de um homem e uma segunda pessoa com ferimentos de bala.
As circunstâncias exatas ainda não são claras, mas tudo aponta para um crime passional.
A polícia isolou uma grande área e está a aconselhar os moradores e motoristas a evitarem a área ou fazerem um desvio. A escola primária e secundária na Toni-Pfülf-Straße, deve permanecer fechada até que a investigação esteja concluída.
Segundo o inspetor-chefe da polícia, Thomas Schelshorn, "atualmente não há perigo para o público". O incidente "não estará relacionado com a OKtoberfest".