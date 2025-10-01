Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 01 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Alemanha

Explosões em Munique levam a megaoperação de segurança

01 out, 2025 - 06:19 • Olímpia Mairos , com redação

Há registo de um morto e de um ferido.

A+ / A-
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Explosões em Munique levam a megaoperação de segurança. Foto: Anna Szilagyi/EPA
Explosões em Munique levam a megaoperação de segurança. Foto: Anna Szilagyi/EPA

Uma operação policial e de bombeiros de grande escala está em curso no norte de Munique desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira.

De acordo com o diário “Bild”, unidades especiais e especialistas em desarmamento de bombas também estão no local.

O jornal indica a ocorrência de várias explosões e de disparos de armas.

Foi já encontrado o corpo de um homem e uma segunda pessoa com ferimentos de bala.

As circunstâncias exatas ainda não são claras, mas tudo aponta para um crime passional.

A polícia isolou uma grande área e está a aconselhar os moradores e motoristas a evitarem a área ou fazerem um desvio. A escola primária e secundária na Toni-Pfülf-Straße, deve permanecer fechada até que a investigação esteja concluída.

Segundo o inspetor-chefe da polícia, Thomas Schelshorn, "atualmente não há perigo para o público". O incidente "não estará relacionado com a OKtoberfest".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 01 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado