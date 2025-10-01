Flotilha Humanitária: Marcelo garante "apoio consular" a portugueses detidos por Israel

Portugal vai assegurar "apoio consular" aos três portugueses da Flotilha Humanitária que foram detidos por Israel quando rumavam à Faixa de Gaza, garantiu esta quarta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. "O Presidente da República confirmou junto do Governo, que será assegurado, através da nossa Embaixada em Telavive, todo o apoio consular aos compatriotas detidos, como é de regra, e em particular quando implica titulares de órgãos de Soberania [Mariana Mortágua], bem como todo o apoio ao regresso a Portugal", refere Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado divulgado no site da Presidência da República.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado, também assegura que "a proteção consular esteve sempre garantida, como se referiu desde o primeiro momento". Os serviços consulares de Portugal "já conseguiram contactar um dos portugueses em alto mar", reforçando a disponibilidade para "prestar todo o apoio".

"Os Serviços Consulares da Embaixada de Portugal em Telavive estão em contacto regular há vários dias com as autoridades israelitas a quem solicitaram reiteradamente que os cidadãos nacionais a bordo da flotilha sejam tratados com dignidade, sem violência e em respeito dos seus Direitos Humanos individuais", refere o gabinete do ministro Paulo Rangel. A diplomacia portuguesa pediu a Israel que, assim que possível, fosse informado sobre o "estado e local onde serão detidos, para ser prestada a devida proteção diplomática e consular". De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, as autoridades israelitas "garantiram ser sua intenção tratar as pessoas com toda a dignidade e sem recurso a violência, tendo explicado que a operação de abordagem levará algum tempo, dado o elevado número de embarcações e que, na primeira oportunidade, nos será permitido visitar os cidadãos nacionais que integram a flotilha".