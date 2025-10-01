Flotilha Humanitária: Marcelo garante "apoio consular" a portugueses detidos por Israel

01 out, 2025 - 21:05 • Ricardo Vieira
Portugal vai assegurar "apoio consular" aos três portugueses da Flotilha Humanitária que foram detidos por Israel quando rumavam à Faixa de Gaza, garantiu esta quarta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
"O Presidente da República confirmou junto do Governo, que será assegurado, através da nossa Embaixada em Telavive, todo o apoio consular aos compatriotas detidos, como é de regra, e em particular quando implica titulares de órgãos de Soberania [Mariana Mortágua], bem como todo o apoio ao regresso a Portugal", refere Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado divulgado no site da Presidência da República.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado, também assegura que "a proteção consular esteve sempre garantida, como se referiu desde o primeiro momento".
Os serviços consulares de Portugal "já conseguiram contactar um dos portugueses em alto mar", reforçando a disponibilidade para "prestar todo o apoio".
"Os Serviços Consulares da Embaixada de Portugal em Telavive estão em contacto regular há vários dias com as autoridades israelitas a quem solicitaram reiteradamente que os cidadãos nacionais a bordo da flotilha sejam tratados com dignidade, sem violência e em respeito dos seus Direitos Humanos individuais", refere o gabinete do ministro Paulo Rangel.
A diplomacia portuguesa pediu a Israel que, assim que possível, fosse informado sobre o "estado e local onde serão detidos, para ser prestada a devida proteção diplomática e consular".
De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, as autoridades israelitas "garantiram ser sua intenção tratar as pessoas com toda a dignidade e sem recurso a violência, tendo explicado que a operação de abordagem levará algum tempo, dado o elevado número de embarcações e que, na primeira oportunidade, nos será permitido visitar os cidadãos nacionais que integram a flotilha".
As forças armadas israelitas intercetaram esta quarta-feira as embarcações onde seguiam os portugueses Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício.
De acordo com Fabian Figueiredo, na SIC Notícias, os três portugueses que iam a bordo já foram detidos.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel adianta que "Greta Thunberg e os seus amigos" estão em segurança e bem de saúde.
A ativista ambiental Greta Thunberg é um nomes mais destacados a bordo da flotilha que pretendiam fazer chegar ajuda humanitária à Faixa de Gaza.
Num vídeo gravado previamente, Mariana Mortágua pede que sejam feitos "todos os esforços para garantir a libertação de todos os participantes", incluindo a delegação portuguesa.
"Pedimos que se mobilizem, em Portugal. Acompanhem as mobilizações em todo o mundo. Para acabar com o genocídio e a impunidade de Israel", apelou.