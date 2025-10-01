Flotilha Humanitária: Marcelo garante "apoio consular" a portugueses detidos por Israel

Os serviços consulares de Portugal "já conseguiram contactar um dos portugueses em alto mar", reforçando a disponibilidade para "prestar todo o apoio".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros , em comunicado, também assegura que "a proteção consular esteve sempre garantida, como se referiu desde o primeiro momento".

"O Presidente da República confirmou junto do Governo, que será assegurado, através da nossa Embaixada em Telavive, todo o apoio consular aos compatriotas detidos , como é de regra, e em particular quando implica titulares de órgãos de Soberania [Mariana Mortágua], bem como todo o apoio ao regresso a Portugal", refere Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado divulgado no site da Presidência da República.

Portugal vai assegurar "apoio consular" aos três portugueses da Flotilha Humanitária que foram detidos por Israel quando rumavam à Faixa de Gaza, garantiu esta quarta-feira o Presidente da República , Marcelo Rebelo de Sousa.

"Os Serviços Consulares da Embaixada de Portugal em Telavive estão em contacto regular há vários dias com as autoridades israelitas a quem solicitaram reiteradamente que os cidadãos nacionais a bordo da flotilha sejam tratados com dignidade, sem violência e em respeito dos seus Direitos Humanos individuais", refere o gabinete do ministro Paulo Rangel.

A diplomacia portuguesa pediu a Israel que, assim que possível, fosse informado sobre o "estado e local onde serão detidos, para ser prestada a devida proteção diplomática e consular".

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, as autoridades israelitas "garantiram ser sua intenção tratar as pessoas com toda a dignidade e sem recurso a violência, tendo explicado que a operação de abordagem levará algum tempo, dado o elevado número de embarcações e que, na primeira oportunidade, nos será permitido visitar os cidadãos nacionais que integram a flotilha".

As forças armadas israelitas intercetaram esta quarta-feira as embarcações onde seguiam os portugueses Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício.

De acordo com Fabian Figueiredo, na SIC Notícias, os três portugueses que iam a bordo já foram detidos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel adianta que "Greta Thunberg e os seus amigos" estão em segurança e bem de saúde.

A ativista ambiental Greta Thunberg é um nomes mais destacados a bordo da flotilha que pretendiam fazer chegar ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

Num vídeo gravado previamente, Mariana Mortágua pede que sejam feitos "todos os esforços para garantir a libertação de todos os participantes", incluindo a delegação portuguesa.

"Pedimos que se mobilizem, em Portugal. Acompanhem as mobilizações em todo o mundo. Para acabar com o genocídio e a impunidade de Israel", apelou.