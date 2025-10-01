Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 02 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Marinha israelita prepara-se para intercetar a flotilha humanitária

01 out, 2025 - 14:39 • Ana Kotowicz

Segundo a televisão pública israelita, a unidade de forças especiais navais irá avançar, tomando o controlo dos 47 navios, caso a flotilha não pare. Estarão mobilizados 600 agentes em terra, para deter ou deportar os ativistas.

A+ / A-

A Marinha israelita prepara-se para intercetar a flotilha humanitária que segue rumo a Gaza, avança a imprensa local. Para já, Israel deverá mobilizar 600 agentes em terra, para deter ou deportar os ativistas.

Depois de intercetar as dezenas de embarcações, a Marinha deverá levar os ocupantes para terra, escreve o Times of Israel. Ali, serão deportados ou detidos, numa operação complexa devido ao número elevado de ativistas e que poderá culminar no Yom Kipur, a data mais sagrada do calendário judaico, que começa na noite de quarta-feira.

Montenegro reconhece "perigosidade" da flotilha, mas Governo fez "aquilo que era adequado"

Médio Oriente

Montenegro reconhece "perigosidade" da flotilha, mas Governo fez "aquilo que era adequado"

Em Copenhaga, o primeiro-ministro assegurou estar (...)

A flotilha entrou na zona de exclusão marítima que Israel mantém sobre as águas da Faixa de Gaza. Segundo a Kann, a televisão pública israelita, a unidade de forças especiais navais, Shayetet 13, irá avançar, tomando o controlo dos 47 navios, caso a flotilha não pare.

No porto de Ashdod (30 km a norte de Gaza), relata a imprensa, estarão mobilizados 600 polícias e oito ambulâncias. Além disso, sete hospitais e vários centros médicos da região estão em alerta, caso resultem feridos da operação -- algo pouco habitual para esta altura, já que o estado de alerta implica reforço de meios e durante o Yom Kipur o país praticamente paralisa.

A flotilha Global Sumud é composta por 47 barcos onde seguem mais de 500 ativistas, incluindo a sueca Greta Thunberg, e os portugueses Mariana Mortágua (deputada do BE), Sofia Aparício e Miguel Duarte.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 02 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado